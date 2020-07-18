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影／賴清德走訪台中彩虹眷村 98歲「彩虹爺爺」贈畫
副總統賴清德今天一整天「台中行」，下午最後一站到南屯「彩虹眷村」探望高齡98歲的彩虹爺爺黃永阜，彩虹爺爺贈畫分享，賴說，久仰「彩虹爺爺」大名，讓老舊眷村煥然一新，台灣知名，也打開彩虹眷村國際知名度。
賴清德下午在立委張廖萬監、市議員張耀中、何文海陪同下，先去保安宮參拜，隨即走訪彩虹眷村，台中市副市長黃國榮也盡地主之誼陪同。
彩虹爺爺黃永阜說著廣東腔，記者問今年幾歲了，他中氣十足說「98歲了！」手上拿著一疊準備好要給賴清德的作品。賴清德走進彩虹眷村，仔細端倪每一面牆的特色，地方民代、里長說，這都是「彩虹爺爺」自己一筆一畫彩繪，變成台中特色，成為網紅熱點，也打開彩虹眷村的國際知名度。
賴清德逐一看彩虹爺爺的作品，有3張兔子，1張「財來」，還有小朋友最愛的「年年有餘」。賴說，久聞彩虹爺爺是素人畫家，賦予老舊眷村新意義，今天特地來探望，讓彩虹眷村變成景點，希望更多人來玩，帶動經濟發展。
張廖萬堅說，賴今天「台中行」主要還包括參拜百安宮，原本今年總統大選前1個月就要來，各種原因無法成行，專程來參拜，也安排軟性的藝文行程，讓賴清德了解台中的藝文軟實力。
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