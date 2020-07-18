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放暑假南投觀光爆滿 這裡成高海拔人口密度最高地區
今天是暑假第一個周末，南投縣各風景區湧入大量遊客，觀光業者樂開懷，國道6號、台14線等主要道路大塞車，警方一早出動疏導交通，因為今天仍有一波旅遊潮，警方會透過道路可變資訊看板（CMS）提醒遊客注意交通管制訊息，南投縣觀光處長陳志賢說，各風景區住宿率幾乎都客滿，呼籲遊客利用平日出遊，減少塞車更能暢遊南投。
暑假到來，連日30幾度高溫，讓遊客湧往南投山區避暑。合歡山成了避暑首選，今天一早合歡山武嶺、昆陽、小風口等停車場便已爆滿，武嶺亭擠滿人群，陳姓遊客說，「武嶺成台灣高海拔人口密度最高的地方，白天像菜市場、晚上像夜市，只差沒賣東西...」。
仁愛警分局副分局長涂瑞湮說，合歡山公路停車空間有限，加上路幅不寬，警方一早就派出員警到清境、合歡山疏導交通，雖然部分路段回堵，但都很快排除恢復通行。不過，明天仍有一波遊客潮，希望車輛能避開上午和傍晚尖峰時段，避免塞車。警方也請公路總局利用道路可變資訊看板，提供停車位、塞車等資訊，避免車輛繼續上山，或改到附近景點旅遊。
交通部補助19歲以下學生可免費到遊樂區旅遊，南投縣有泰雅渡假村、九族文化村和杉林溪遊樂區三個遊樂區，也吸引不少親子旅遊。九族文化村經理黃瑞奇說，今天入園人數近萬人，而暑假開始，入園人數明顯增加，最除了19歲以下無限次數免費入園，還再加碼送午餐、送賓士汽車等好康，搶攻年輕人和親子市場。
陳志賢說，南投遊樂區假日幾乎都客滿，感謝國人支持南投旅遊。縣府已爭取東埔和清境兩條台灣好行巴士路線，形成觀光環狀路網，方便大家搭乘觀光巴士暢遊南投，也鼓勵大家多利用平日到南投旅遊，除了避開塞車，配合安心旅遊還可享有更好的旅遊優惠，玩的更盡興。
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