影／賴清德：假日有球場打球很幸福

副總統賴清德今天前往立委陳柏惟台中霧峰服務處探班，隨後參觀台中烏日高鐵特區由民間發起的榮泉壘球場，並與陳柏惟互傳球，切磋球技。賴清德說，假日能有球場打球是很幸福的事，這是最基本的幸福，但過去一直都沒有，直到新的立委出現才開始，這就是選一位好立委的重要性。陳柏惟說，相信選民都能感受他的努力，他有信心打造選區成為全台最幸福選區。

賴清德今天下午先拜訪陳柏惟霧峰服務處，接著到明台高中內林獻堂博物館參訪，並向林獻堂獻花致意，感受霧峰民主城的歷史。

賴清德曾加入過棒球隊，與熱愛棒壘球的陳柏惟興趣相投，陳柏惟隨後安排賴清德到3Q壘球隊所在的烏日榮泉球場指導，陳柏惟當場致贈「勇敢的台灣囝仔」毛巾，並與賴清德一起互傳球，切磋球技。

賴清德說，陳柏惟當選，代表台灣新的力量產生，這股力量除了建設台灣以外，也是要守護台灣，維護民主，好不容易讓陳柏惟當選，敬請大家支持他。陳柏惟是專業立委，一定能為鄉親爭取建設地方，完成選民的期待。

陳柏惟說，他選上以後積極經營地方，希望縮短中央與地方的距離，真實反映選民所需，日前蔡英文總統親臨沙鹿、龍井、大肚地區，這次他邀賴清德走訪霧峰、烏日，盼透過邀請總統、副總統親臨，重視地方建設，尤其換新人服務後，地方會有多大改變？相信中央一定會更重視地方的服務，他也會繼續為鄉親打拚。