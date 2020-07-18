疫情影響 彰化翡翠灣游泳池結束營業

已開業20多年的彰化花壇鄉翡翠灣游泳池日前貼出公告指稱，將營業到今年的9月30日；業者指出，現在休閒方式多樣化，公立游泳池也增加，加上疫情影響，讓他決定結束營業。

翡翠灣游泳池位於彰化縣花壇鄉中山路上，是一座室內游泳池，內部還設置滑水道以及SPA設施，讓許多花壇鄉民想游泳時可以就近找到地方游泳，不用跑到彰化市或員林市。

翡翠灣游泳池最近在門口張貼公告宣布，游泳池將營業到今年9月30日為止，至於民眾手上如果有沒用完的游泳券，也可在9月15日之後來到游泳池櫃台辦理退費；許多來游泳的民眾看到公告，都覺得游泳池經營20多年，沒辦法再繼續經營下去很可惜。

游泳池周姓業者接受媒體聯訪時說，當初開游泳池時，台灣的休閒娛樂不多，在友人建議下開設游泳池，不過後來隨著休閒方式多樣化，加上彰化市和員林市也設立公立游泳池，生意不好做，今年則受疫情影響，幾乎沒有人來游泳，看不到未來，因此決定結束營業。