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違章工廠火警釀2勇消殉職遭糾正 中市府：檢討

中央社 / 台中18日電

台中大雅鐵皮工廠去年大火造成2名消防員殉職，台中市政府遭監察院糾正，對此，市府今天表示，持續配合中央保護農地政策積極處理違建，並針對監察院糾正內容進行檢討。

台中大雅鐵皮工廠去年大火，造成2名消防員殉職，監察委員調查報告指出，火災現場為農地違章工廠，中市府在民國104年就認定屬違建，但至去年發生大火前卻毫無作為，斲傷公權力，糾正中市府。

台中市政府都市發展局表示，市府以維護公安、遏止新增為目標，持續配合中央「保護農地」政策積極處理違建，已訂定「台中市農地新增違章建築加強處理專案」，今年5月20日開始實施。

都發局指出，市府採「源頭管制、杜絕重建」，農地整地或基礎開挖時即勒令停工，無論是否搭蓋完成均執行拆除，而農地違建自行拆除後又重建者，均列為專案優先拆除對象。

此外，為遏止假日投機搭建行為，都發局表示，已建立違建假日查察機制，結合市府1999現行派工通報系統，馬上通報、立刻查察；都發局同時從法規及執行面，研擬違反土地使用管制者強制拆除收費機制，由違規者付費，以符公平原則。

農地 違建 大火

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