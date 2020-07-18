快訊

快訊／日本男星三浦春馬輕生 於自宅身亡

港版國安法／不簽一中不給簽證 我駐港單位「堅守到最後」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧峰農會農民直銷站今開張 祭出刮刮樂搶人氣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會還搭配刮刮卡抽大獎，吸引買氣。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會還搭配刮刮卡抽大獎，吸引買氣。記者趙容萱／攝影

台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會搭配開幕歡樂優惠活動，今起兩天凡購買霧峰農民直銷站產品，即可參與總金額10萬元的農特產好禮刮刮卡抽大獎；並同步在霧峰農會酒莊及霧峰民生故事館草坪區舉辦「霧峰農民直銷站開幕嘉年華暨Love Earth生活市集x音樂會」，吸引民眾參與。

台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，霧峰區農會總幹事黃景建說明，農民直銷站建構了農民直接銷售平台，不用受中間商剝削、發揮地產地銷及降低食物里程精神，也與一般大賣場、超市不同，所販賣蔬果標示產銷履歷、生產人等資訊公開透明，能追朔生產過程，農民自主管理、自行訂價、自行上架，為「地產地銷」的模式。

今明兩天也結合中台灣環境友善、推動食農教育民間組織、品牌、企業等，推出Love Earth生活市集x音樂會，近60個攤位有羊乳乙牧羊、梨理人農村工作室等，傳遞「教育、生態、永續」議題。

霧峰區農會總幹事黃景建說，霧峰區農會從2014年起輔導農民種植水稻，不施農藥及化肥耕作的自然農法，吸引了黑翅鳶棲息，豐富田間生態復育了蝌蚪、青蛙，也孕育生產健康、質優有機稻米黑翅鳶米。

他指出，因此，今年入選的品牌都需符合永續理念，產品也以綠色、健康為優先考量。另外也特別設計DIY手作活動，希望民眾除了看的到、買的到之外，也能嘗試自己動手做。讓更多人支持生態保育，這也是農會初衷與願景。

台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會還搭配刮刮卡抽大獎，吸引買氣。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會還搭配刮刮卡抽大獎，吸引買氣。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會還搭配刮刮卡抽大獎，吸引買氣。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會還搭配刮刮卡抽大獎，吸引買氣。記者趙容萱／攝影

農民 音樂會 台中市

延伸閱讀

愛玩橘／夜探台中霧峰林家 體驗仕紳風雅

逾800萬人持三倍券 小米手環、氣泡水機人氣新品輕鬆買

台灣五大家族之一「霧峰林家」 發帖邀客夜訪做仕紳

人氣美少女宣導反毒 見新興毒品不敢置信

相關新聞

霧峰農會農民直銷站今開張 祭出刮刮樂搶人氣

台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會搭配開幕歡樂優惠活動，今起兩天凡購買霧峰農民直銷站產品，即可...

疫情加宅小孩衝擊？彰化20年翡翠灣游泳池將停止營業

消費型態改變，加上新冠肺炎疫情的最後一根稻草，壓倒了有20年歷史的彰化縣花壇鄉翡翠灣游泳池，近日張貼公告，宣布將營業至9...

影／南投武德殿創意彩繪 小朋友畫大翅膀合影當天使

南投市武德殿建於1937年，已有83年歷史，是全台首座縣級歷史博物館，為了維護武德殿歷史建築群，南投縣文化局最近修復工程...

市長書房怎麼布置？盧秀燕「名人書房開箱」

想知道市長的書房怎麼佈置？台中市長盧秀燕響應台中市立圖書館「家家有個小書房」邁入第4屆，「名人書房開箱」盧秀燕分享自己的...

金蜜芒果量產促銷捐公益 彰化縣民免費入場芒果吃到爽

彰化縣金蜜芒果今年豐收，縣政府、埔心鄉公所、埔心鄉農會今天在魔菇部落聯手促銷金蜜芒果，現場金蜜芒果吃免驚，義賣金蜜芒果淨...

不能出國改玩國內旅遊 參山處規劃3條部落新遊程

疫情趨緩，為提升轄區內原住民族部落與業者對觀光產業的認知，交通部觀光局參山國家風景區管理處規劃3條新遊程，分別在南庄地區...

影／賴清德台中喝咖啡 讚「喝過所有咖啡最棒的一次」

副總統賴清德今天在台中行程滿檔 ，首站到台中市豐原區雲道咖啡館，由咖啡館老闆賴倍元大兒子賴建忠接待，賴清德輕啜雲道香醇的...

疫情解封看準報復性商機 阿秋大肥鵝台中開新分店

國內疫情趨緩，台中知名阿秋大肥鵝餐飲集團看準解封後的「報復性」商機，昨於台中市南區擴展新分店，霸氣回歸搶市，更搭上振興券...

人止關、木蘭橋道路養護工程 後天起平日交管

台14線埔霧公路是前往清境農場及合歡山國家公園的必經道路，因今年5月以來山區豪雨，邊坡落石不斷，公路總局第二區養護工程處...

英雄犬墓要遷走 網友貼文紀念

彰化縣溪湖鎮第二公墓有一座英雄犬強尼墓，37年前因撲救飼主好友的幼子，結果自己喪命在卡車輪下。因當時公墓並未禁止埋葬毛小...

古墓變古蹟 彰縣：可改歷史紀念區

台灣地狹人稠，許多鄉鎮市開始清理墓地作為公設用地，台中市和彰化縣近年常接獲提報古墓為古蹟案，經專家學者勘察，已有多處墓區...

彰化A1車禍飆升 上半年66死 比去年同期增13人

彰化縣去年A1車禍（24小時內）死亡人數達121人，創下3年來最高紀錄，今年上半年繼續飆升，A1車禍死亡達66人，比去年...

熱門新聞

A1車禍持續攀升 彰化縣上半年66人比去年同期多13人

桃園夜市券啟動 鄭文燦加碼5萬張、延長發放時間

影／崩潰！內湖出現百萬蟲蟲大軍 里長批北市互踢皮球

疫情解封後開吃！ 台東兩餐廳推新菜定價均逾1萬元

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

影／拿三倍券向農會買米遭拒收 總幹事：一定克服困難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。