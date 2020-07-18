霧峰農會農民直銷站今開張 祭出刮刮樂搶人氣

台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，新鮮農產品產地直銷，農會搭配開幕歡樂優惠活動，今起兩天凡購買霧峰農民直銷站產品，即可參與總金額10萬元的農特產好禮刮刮卡抽大獎；並同步在霧峰農會酒莊及霧峰民生故事館草坪區舉辦「霧峰農民直銷站開幕嘉年華暨Love Earth生活市集x音樂會」，吸引民眾參與。

台中市霧峰區農會農民直銷站今天開幕，霧峰區農會總幹事黃景建說明，農民直銷站建構了農民直接銷售平台，不用受中間商剝削、發揮地產地銷及降低食物里程精神，也與一般大賣場、超市不同，所販賣蔬果標示產銷履歷、生產人等資訊公開透明，能追朔生產過程，農民自主管理、自行訂價、自行上架，為「地產地銷」的模式。

今明兩天也結合中台灣環境友善、推動食農教育民間組織、品牌、企業等，推出Love Earth生活市集x音樂會，近60個攤位有羊乳乙牧羊、梨理人農村工作室等，傳遞「教育、生態、永續」議題。

霧峰區農會總幹事黃景建說，霧峰區農會從2014年起輔導農民種植水稻，不施農藥及化肥耕作的自然農法，吸引了黑翅鳶棲息，豐富田間生態復育了蝌蚪、青蛙，也孕育生產健康、質優有機稻米黑翅鳶米。