疫情加宅小孩衝擊？彰化20年翡翠灣游泳池將停止營業

消費型態改變，加上新冠肺炎疫情的最後一根稻草，壓倒了有20年歷史的彰化縣花壇鄉翡翠灣游泳池，近日張貼公告，宣布將營業至9月30日為止，業者表示，如消費者在結束營業前，所購票券未能使用完畢，將從9月15日起開放退費。

說起翡翠灣游泳池，是很多花壇或鄰近鄉鎮民眾成長的回憶，除了在這裡學游泳外，還是平時健身休閒的好去處，尤其是還有幾層樓高的滑水道，更是孩童們的最愛，如今即將停止營業，讓很多人覺得很不捨。

周姓老闆說，他收掉早期經營的工廠後，因台灣當時很重視正常休閒活動，友人建議他改經營游泳池，但一頭栽下去後，發現相關消防及衛生規定繁瑣，加上燒瓦斯及消毒、用水等高成本，經營管理比想像困難。

周老闆說，在這經營的20年間，台灣休閒及運動方式更加多元，更因面臨少子化，很多孩子寧可宅在家裡玩電腦，不再外出游泳，加上公立游泳池也越來越多，從開業以來，從沒賺過，平均一年都要虧損二、三百萬元，尤其在新冠肺炎疫情期間，更可以門可羅雀來形容，在沒有前景下，才毅然決然停止營業。

一名李姓泳客說，他兩個兒子都是在翡翠灣游泳池學會游泳，也常一家子買游泳券來消暑，這裡還有蒸汽、烤箱及水療等完善的SPA措施，提供紓壓、休閒，但近年來因游泳風氣比較沒那麼興盛，加上改為慢跑及騎自行車後，就比較少去了。