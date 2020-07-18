市長書房怎麼布置？盧秀燕「名人書房開箱」

想知道市長的書房怎麼佈置？台中市長盧秀燕響應台中市立圖書館「家家有個小書房」邁入第4屆，「名人書房開箱」盧秀燕分享自己的書房、閱讀、生活故事。「媽媽市長」心中的書房是非常重要的地方，也是放鬆寧靜思考的空間、激發施政創意的平台，她期許台灣首座美術館、圖書館共構的「台中綠美圖」2022年完工後，成為市民朋友的大書房。

盧秀燕在辦公室的書房精心佈置小閱讀空間，放彩虹爺爺黃永阜先生送的「燕子畫像」、前陣子錄製「返笑日」線上劇場時，紙風車基金會執行長李永豐送的彩色毛蟲玩偶，她說，「看著他們不只感到放鬆，還能引導腦力激盪，是辦公室裡最繽紛的點綴。」

文化局表示，盧市長因平日公務繁忙，她習慣結束整天的工作後，在晚上閱讀不同主題的書，不但加強各種知識，也能沉澱心靈，也常在書中「靈光一閃」找到推動市政發展的好點子，「非常鼓勵民眾養成閱讀的習慣。」她相信閱讀可提升思考與判斷力，透過閱讀文字，讓腦袋和心靈沉澱下來，再來思考問題，就容易領悟與找到處理的方式。

第4屆「家家有個小書房」，台中市圖將邀請專家學者擔任評審，評選30位最具創意的小書房得主，贈送獨家禮券，鼓勵民眾將閱讀時光轉化為最溫暖的記憶，書房佈置包含充滿童趣的親子書房、以食譜和料理技巧為主的美食書房、充滿設計感的品味書房等，讓市民透過佈置書房，將個人的閱讀興趣融入書房風格。

文化局長張大春說，其中名人書房開箱分享更吸引民眾參加「小書房布置比賽」，今年共246件投稿，較去年報名量倍增，今年將陸續完工外埔分館的擴建及大雅上楓分館的興建 ，打造台中成為充滿文化、活力、創意的閱讀城市。