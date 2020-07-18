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影／南投武德殿創意彩繪 小朋友畫大翅膀合影當天使

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市武德殿建築群重新整修，邀請大小朋友參與施工圍籬彩繪，一起保護文化古蹟。記者江良誠／攝影
南投市武德殿建築群重新整修，邀請大小朋友參與施工圍籬彩繪，一起保護文化古蹟。記者江良誠／攝影

南投市武德殿建於1937年，已有83年歷史，是全台首座縣級歷史博物館，為了維護武德殿歷史建築群，南投縣文化局最近修復工程，今天還舉辦工程圍籬彩繪創作，搭配南投陶親子體驗，邀請大小朋友一起維護南投縣文化資產。

參加彩繪學童陳則澔開心說，他在圍籬上畫上大型天使翅膀，讓來參觀的民眾能和他的創作合照，變成擁有翅膀的天使，也有小朋友相當用心準備草圖，在圍籬上畫上皮卡丘等卡通人物，也有藝文團體在圍籬上彩繪南投縣的田園景觀，讓武德殿成為大小親子的創作空間。

南投縣文化局長林榮森說，武德殿仿唐式的建築融合東洋風格，屋頂採仿唐歇山式、正面屋頂以凸出的破風形成入口簷廊，與傳統中國建築不同。正脊兩則可看到凸出的經卷形鬼瓦裝飾，中間刻上「武」字，加上基座架高、連續抬高兩段的入口台階，使武德殿氣勢非凡。

武德殿在日治時期是演武場，也曾作為警察局、農務局等機關用地，後來經學者考察發現，在武德殿屋頂發現一塊被稱為棟籤的紅檜木碑，上面寫著工事名稱、設計者等資料，是日治時期籌建時舉辦「上樑儀式」留下的珍貴史料，讓武德殿更具歷史文化意義。

歷史建築的維修保養是文資保存的重要工作，希望工程圍籬彩繪，鼓勵民眾共同投入守護文化資產，讓歷史建築修復工程達到實質保護延續重要文資的目標，也能發揮提升全民美育的功能。

小朋友發揮創意在圍籬上劃上一對翅膀，讓遊客可以合影如同天使展翼。記者江良誠／攝影
小朋友發揮創意在圍籬上劃上一對翅膀，讓遊客可以合影如同天使展翼。記者江良誠／攝影
南投市武德店保存維護用心，建築外觀氣勢雄偉。記者江良誠／攝影
南投市武德店保存維護用心，建築外觀氣勢雄偉。記者江良誠／攝影
南投市武德殿建築群重新整修，邀請大小朋友參與施工圍籬彩繪，一起保護文化古蹟。記者江良誠／攝影
南投市武德殿建築群重新整修，邀請大小朋友參與施工圍籬彩繪，一起保護文化古蹟。記者江良誠／攝影

歷史建築 修復 文化局

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