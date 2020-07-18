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金蜜芒果量產促銷捐公益　彰化縣民免費入場芒果吃到爽

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔心鄉農民黃文松、洪瑞汝夫婦７年前改種金蜜芒果，印證「活到老，學到老」的台灣農業精神。記者簡慧珍／攝影
埔心鄉農民黃文松、洪瑞汝夫婦７年前改種金蜜芒果，印證「活到老，學到老」的台灣農業精神。記者簡慧珍／攝影

彰化縣金蜜芒果今年豐收，縣政府、埔心鄉公所、埔心鄉農會今天在魔菇部落聯手促銷金蜜芒果，現場金蜜芒果吃免驚，義賣金蜜芒果淨所得捐給勵馨基金會，活動到下午1點結束，縣民免費入場，別錯過A好康。

埔心鄉公所在彰化縣觀光工廠─魔菇部落，舉辦年埔心鄉金蜜芒果推廣暨公益活動音樂會，村上國小太鼓隊演奏太鼓、紙扇，虎虎生風，接著農產行銷促進會等團體、鄉長張乘瑜、前立委鄭汝芬、現任立委陳素月、前縣長魏明谷等人到場致詞，活動開始進入高潮。

縣長王惠美到場拍賣第一盒金蜜芒果，底價2000元，喊價聲此起彼落，彰化縣觀光產業協會總幹事黃伯裕喊價8000元得標。他說，協會核定喊價金額3000元，他自掏腰包5000元。王惠美笑著表示，總幹事太有愛心了，她祝福黃總幹事從今以後事業發達，「賺得千千萬萬倍」。

今天與會貴賓陸續上台主持拍賣金蜜芒果，魔菇部落總經理方世文說，義賣淨所得都將捐給勵馨基金會，為了農產品結合在地文化，還邀請埔心、梧鳳國小和吳鳳幼兒園、璞石樂團表演。

縣政府、埔心鄉農會、魔菇部落免費招待金蜜芒果霜淇淋，現場展示多家果園的優質金蜜芒果和貝林古堡金蜜芒果口味葡式蛋塔。埔心鄉70歲農民黃文松和66歲妻子洪瑞汝，7年前開始種金蜜芒果，前三年「試生」，第四年開始穩定量產。

洪瑞汝表示，她和丈夫原本種水稻，後來改種葡萄，8年前她騎機車在花壇火車站前發生車禍，右髖骨、雙腿嚴重受傷打骨釘，病癒後無法久站，她的丈夫黃文松也因年紀大了，長時間仰頭整理葡萄藤葉感到辛苦，於是夫妻商量改種芒果，工作量輕鬆很多。

「農業技術上大同小異。」黃文松說，農民栽種農產品一定要選種政府推薦的，因此他到台中區農改場上課，和妻子分享學到的新知識，種出品質穩定的安全芒果，自創品牌「賀佳果園」，園內目前有十多種品種。

金蜜芒果是埔心鄉重要農特產區，種植面積約45公頃，產量佔全台95%，埔心鄉公所今天行銷金蜜芒果，明天埔心鄉農會接力辦理，在鄉農會廣場將有「夏日Show光芒」，發表金金蜜芒果相關產品─金蜜芒果雪Q餅，另有品嘗芒果冰棒，香腸、米香、金蜜芒果雪Q餅和食農教育活動-芒果披薩DIY。

彰化縣長王惠美今主持拍賣第一盒金蜜芒果，賣出8000元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今主持拍賣第一盒金蜜芒果，賣出8000元。記者簡慧珍／攝影

芒果 義賣

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