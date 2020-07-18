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不能出國改玩國內旅遊 參山處規劃3條部落新遊程

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
「原住民族部落觀光產業輔導暨部落人才培訓計畫」線上成果展，讓民眾先認識轄區內的原住民業者，進而可參與成果展的有獎徵答，搶答成功即贈送DIY材料包。圖／參山處提供
「原住民族部落觀光產業輔導暨部落人才培訓計畫」線上成果展，讓民眾先認識轄區內的原住民業者，進而可參與成果展的有獎徵答，搶答成功即贈送DIY材料包。圖／參山處提供

疫情趨緩，為提升轄區內原住民族部落與業者對觀光產業的認知，交通部觀光局參山國家風景區管理處規劃3條新遊程，分別在南庄地區、谷關地區與梨山地區，邀請學者、專家與旅行社業者實際體驗並提出建議，調整後將與旅行社合作上架，希望能帶給民眾新的旅遊體驗。參山處今年也首次透過網路，以虛實整合方式呈現「原住民族部落觀光產業輔導暨部落人才培訓計畫」輔導成果，向民眾行銷推廣部落觀光及原民好物。

參山處為協助轄內原住民投入部落觀光產業相關的經濟發展工作，輔導團隊與部落業者一同進行產品升級、包裝設計與開發手工藝DIY產品，共產出11件伴手禮與8件新的DIY產品。

為了提升轄區內原住民族部落與業者對觀光產業的認知，參山處安排到其他部落交流參訪後，規劃3條新遊程，分別在南庄地區、谷關地區與梨山地區，邀請學者、專家與旅行社業者實際體驗並提出建議，調整後將與旅行社合作上架，希望能帶給民眾新的旅遊體驗。

今年「原住民族部落觀光產業輔導暨部落人才培訓計畫」於7月17日至31日推出線上成果展，結合生產現場的360度環景拍攝、DIY教學影片與線上購物的設計，讓民眾認識轄區內的原住民業者，邀請民眾於7月18日至20日參與票選最佳業者活動，並可以參與成果展的有獎徵答，搶答成功即贈送DIY材料包，在家也能體驗原住民工藝的趣味。活動詳情可上參山國家風景區管理處臉書粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/trimnt/。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今年首次透過網路，以虛實整合方式呈現「原住民族部落觀光產業輔導暨部落人才培訓計畫」輔導成果。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今年首次透過網路，以虛實整合方式呈現「原住民族部落觀光產業輔導暨部落人才培訓計畫」輔導成果。圖／參山處提供

原住民 旅行社 DIY

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