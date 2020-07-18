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影／賴清德台中喝咖啡 讚「喝過所有咖啡最棒的一次」
副總統賴清德今天在台中行程滿檔 ，首站到台中市豐原區雲道咖啡館，由咖啡館老闆賴倍元大兒子賴建忠接待，賴清德輕啜雲道香醇的咖啡，他說，他今天專程來喝咖啡，等一下要上山向賴桑致敬，上山前喝到這麼棒的咖啡，正應了一句話「喝了再上！」
人稱「賴桑」的賴倍元30年來散盡家財，在大雪山買了約10座山頭的林地，在山林間栽植超過20餘萬棵樹，賴倍元創立雲道咖啡館，堅持著一份「你喝咖啡，我種樹」心願，多年來無怨無悔默默為這片土地付出，還立下「不砍伐」、「不買賣」、「不傳子」的三不家訓。
副總統賴清德今天一早造訪台中豐原雲道咖啡館，賴清德表示，他今天專程來喝咖啡，等一下要上山向賴桑致敬，賴桑花了30、40年光陰在大雪山植樹，不僅符合當今永續台灣、真愛地球的價值，更難得的是藉由種樹，達到千秋萬世的精神。
賴清德說，上山向賴桑致敬前，他特別到雲道咖啡品嘗咖啡，真的不同凡響，不管「Lai Sang」、「背影」或是「肉桂拿鐵」，都有不同品味，也有不同感情，「Lai Sang」咖啡喝得出堅定與永續精神，「背影」喝得出深厚感情，「肉桂拿鐵」喝起來非常幸福，不管哪種咖啡，都可以回香、回甘，「這是我所喝過的咖啡裡面最棒的一次！」
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