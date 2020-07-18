快訊

藝FUN券今早9時開放登記 實測3分鐘申請成功

13歲神童跳級讀頂大！企業學雜費全包 1年後「結局崩壞」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／賴清德台中喝咖啡 讚「喝過所有咖啡最棒的一次」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
副總統賴清德今天在台中行程滿檔 ，首站到台中市豐原區雲道咖啡館品嘗咖啡。記者余采瀅／攝影
副總統賴清德今天在台中行程滿檔 ，首站到台中市豐原區雲道咖啡館品嘗咖啡。記者余采瀅／攝影

副總統賴清德今天在台中行程滿檔 ，首站到台中市豐原區雲道咖啡館，由咖啡館老闆賴倍元大兒子賴建忠接待，賴清德輕啜雲道香醇的咖啡，他說，他今天專程來喝咖啡，等一下要上山向賴桑致敬，上山前喝到這麼棒的咖啡，正應了一句話「喝了再上！」

人稱「賴桑」的賴倍元30年來散盡家財，在大雪山買了約10座山頭的林地，在山林間栽植超過20餘萬棵樹，賴倍元創立雲道咖啡館，堅持著一份「你喝咖啡，我種樹」心願，多年來無怨無悔默默為這片土地付出，還立下「不砍伐」、「不買賣」、「不傳子」的三不家訓。

副總統賴清德今天一早造訪台中豐原雲道咖啡館，賴清德表示，他今天專程來喝咖啡，等一下要上山向賴桑致敬，賴桑花了30、40年光陰在大雪山植樹，不僅符合當今永續台灣、真愛地球的價值，更難得的是藉由種樹，達到千秋萬世的精神。

賴清德說，上山向賴桑致敬前，他特別到雲道咖啡品嘗咖啡，真的不同凡響，不管「Lai Sang」、「背影」或是「肉桂拿鐵」，都有不同品味，也有不同感情，「Lai Sang」咖啡喝得出堅定與永續精神，「背影」喝得出深厚感情，「肉桂拿鐵」喝起來非常幸福，不管哪種咖啡，都可以回香、回甘，「這是我所喝過的咖啡裡面最棒的一次！」

副總統賴清德今天在台中行程滿檔 ，首站到台中市豐原區雲道咖啡館品嘗咖啡。記者余采瀅／攝影
副總統賴清德今天在台中行程滿檔 ，首站到台中市豐原區雲道咖啡館品嘗咖啡。記者余采瀅／攝影

咖啡館 賴清德 雪山

延伸閱讀

賴清德走訪信邦電子 讚譽足勘表率

賴清德訪雕塑大師 勉觀光業振興

影／西湖渡假村舊地重遊 賴清德：意義有很大不同

賴清德遺憾哀傷漢光演習飛官殉職 盼國人為國軍加油打氣

相關新聞

古墓變古蹟 彰縣：可改歷史紀念區

台灣地狹人稠，許多鄉鎮市開始清理墓地作為公設用地，台中市和彰化縣近年常接獲提報古墓為古蹟案，經專家學者勘察，已有多處墓區...

影／賴清德台中喝咖啡 讚「喝過所有咖啡最棒的一次」

副總統賴清德今天在台中行程滿檔 ，首站到台中市豐原區雲道咖啡館，由咖啡館老闆賴倍元大兒子賴建忠接待，賴清德輕啜雲道香醇的...

疫情解封看準報復性商機 阿秋大肥鵝台中開新分店

國內疫情趨緩，台中知名阿秋大肥鵝餐飲集團看準解封後的「報復性」商機，昨於台中市南區擴展新分店，霸氣回歸搶市，更搭上振興券...

人止關、木蘭橋道路養護工程 後天起平日交管

台14線埔霧公路是前往清境農場及合歡山國家公園的必經道路，因今年5月以來山區豪雨，邊坡落石不斷，公路總局第二區養護工程處...

英雄犬墓要遷走 網友貼文紀念

彰化縣溪湖鎮第二公墓有一座英雄犬強尼墓，37年前因撲救飼主好友的幼子，結果自己喪命在卡車輪下。因當時公墓並未禁止埋葬毛小...

彰化A1車禍飆升 上半年66死 比去年同期增13人

彰化縣去年A1車禍（24小時內）死亡人數達121人，創下3年來最高紀錄，今年上半年繼續飆升，A1車禍死亡達66人，比去年...

5萬噸垃圾山堆國道六號旁 遭諷南投新地標

南投縣垃圾問題嚴重，草屯鎮已累積5萬多公噸垃圾無法清運，因垃圾轉運站就在國道六號旁，許多遊客到南投旅遊看到「垃圾山」，譏...

「三養」延緩失智 9旬婦分享祕訣

台中失智人口近3萬人，且愈來愈多，醫師傳授銀髮族預防、延緩失能與失智有「三養」，即營養、保養與修養。

護3萬失智者 台中愛憶軍團成軍

公部門人力有限，台中市繼創設每里一個愛鄰守護隊，由里長帶隊發掘弱勢、家暴；昨再度成立「愛憶軍團」，結合診所、社區失智照護...

A1車禍持續攀升 彰化縣上半年66人比去年同期多13人

彰化縣去年A1車禍死亡（24小時內）人數達121人，創下3年來最高紀錄，今年上半年持續飆升，A1車禍死亡人數達66人，比...

真爽！彰化縣伸港鄉代會喊振興金再加碼1千到3千、5千

彰化縣伸港鄉長曾煥彰宣布向鄉代會提出「振興經濟金及墊付案」，在振興三倍券外，將再加碼發1千元現金，鄉代會不滿鄉長先斬後奏...

影／93歲卓大姊分享抗衰老祕訣：要吃要動心情要放下

台灣進入高齡化社會，衛福部台中醫院長青特別門診顧問醫師李孟智今天邀長期照護的93歲卓大姊分享抗衰老祕訣，有營養才不會衰弱...

熱門新聞

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

A1車禍持續攀升 彰化縣上半年66人比去年同期多13人

暑期上清境合歡山注意了 埔霧公路人止關路段有管制

桃園夜市券啟動 鄭文燦加碼5萬張、延長發放時間

最萌國民兒子來了！機捷「蔡桃貴主題車站」今天亮相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。