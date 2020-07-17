「三養」延緩失智 9旬婦分享祕訣

台中失智人口近3萬人，且愈來愈多，醫師傳授銀髮族預防、延緩失能與失智有「三養」，即營養、保養與修養。

衛福部台中醫院長青特別門診顧問醫師李孟智昨邀93歲卓婦，一起分享抗衰老、延緩失智祕訣；李孟智建議「三養」，「營養」即多喝水、每日五蔬果和充足蛋白質；「保養」是維持活動量與活動力，如步行、跳舞、健身操、游泳，搭配優質睡眠及適當佩戴假牙或助聽器；「修養」為走出家門與人互動、與年輕人打成一片、參加社區活動，繼續學習和發展個人嗜好。

93歲卓婦說，有營養才不會衰弱，她什麼都吃，每天至少1杯牛奶或豆漿；重要是要活就要動，常參加社區活動如跳舞、健身操或每天步行4公里，關節和肌肉才保持活動力；重點是心情不高興，隔天都放下。

運動專業教練李嘉庭建議，銀髮族做肌力訓練需由醫師評估，且運動要間隔，中間休息2至3分鐘，同一種肌群訓練間隔2到3天，依個人狀況調整；運動以低衝擊性並維持心肺能力的中低強度訓練為主，量力而為。