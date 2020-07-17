A1車禍持續攀升 彰化縣上半年66人比去年同期多13人

彰化縣去年A1車禍死亡（24小時內）人數達121人，創下3年來最高紀錄，今年上半年持續飆升，A1車禍死亡人數達66人，比去年同期增加13人，尤其本月又分別發生兩件大型車死亡車禍，另有一名外籍移工騎電動自行車自摔死亡車禍，警方將加強宣導與稽查。

彰化縣警察局統計，彰化縣在民國2007年A1車禍死亡達166人的最高點後，逐年下降，2015年降到138人，到2016年121人，2017年降到100人的最低點，但107年則攀升到110人，去年更陡升到121人，連續3年攀升。

儘管彰化縣警察局加強宣導與執法，彰化縣的A1車禍仍是有增無減，今年1到6月A1車禍到達65件、66人死亡，去年同期則是53件53人死亡，增加13人，主要以芳苑分局轄區13人最多，其次是北斗分局11人，以及彰化、和美分局各10人。

依肇事原因分析，主要有未依規定讓車17件、未注意車前狀況8件、逆向行駛3件、違反號誌管制及未依規定穿越道路各2件，還有其他不明因素等。依年齡分析，則約有4成是老人家。

7月分仍有引發矚目的死亡車禍案件，先是本月6日清晨在彰化縣花壇鄉中山路、番花路口，疑因槽車轉彎形成內輪差的視線死角，造成騎機車的72歲老婦人喪生輪下；另13日下午在彰化縣秀水鄉彰鹿路4段，1名27歲女騎士轉彎時，疑未注意後方來車，遭彰化客運班車輾壓致死；此外，和美鎮北川路昨晚發生一名移工騎電動自行車自撞死亡車禍。