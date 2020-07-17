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台中打造富地市場 傳統夜市結合文創概念

中央社 / 台中17日電

結合傳統夜市文創市集的新型態夜市「富地市場」，明天起將在台中市一中商圈正式開幕，不管午後或夜晚都可享受逛市集樂趣，將是台中市民新選擇。

繼打造台中知名審計新村與綠美丘藝術市集品牌後，地表最潮股份有限公司執行長吳宗穎再將美學設計的點子發揮到台灣具傳統代表性的夜市文化上，他表示，是時候來改變夜市美學了，夜市是台灣庶民文化的呈現，為何不能融入生活美學，並重新定義人跟攤位的美好關係，建立攤位與美學連結。

吳宗穎將市集時間延長至夜晚，是夜市但又不傳統，於是新型態的夜市在台中誕生了，吳宗穎今天表示，以傳統夜市結合文創市集的概念，在一中商圈打造富地市場，讓民眾不管是午後或夜晚，都能品嚐特色美食，逛累了還可在用餐區歇息或前往貨櫃藝廊欣賞藝術作品，也可在夜間燈光氛圍下，享受逛市集樂趣。

富地市場主打特色美食小吃，吳宗穎表示，第一波預計集結隱藏台中各地的特色美食，從傳統夜市的經典麵線糊，到充滿異國風情的沖繩料理等；透過嚴格的篩選機制，讓商品重複性降低，擺脫夜市商品重複性太高的既有印象，民眾享受逛街之餘，也能有高品質的餐飲體驗。

除了特色美食小吃外，富地市場還主打日式木作攤位，加上日本傳統暖簾招牌，還有店家的創意，結合文青感的街廓意象，環繞裝置藝術與休憩座椅，廣場內還放置訂製的貨櫃藝廊，不時邀請藝術家作品進駐展覽，為整個空間增添許多藝文氣息。特別設計的暖色調燈光裝置藝術，已成為網美打卡熱區。

夜市 文創

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