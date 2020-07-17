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真爽！彰化縣伸港鄉代會喊振興金再加碼1千到3千、5千

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉代主席林其瑞（中）邀請鄉民代表討論鄉公所所提的「振興經濟金及墊付案」，有代表認為1千元太少， 應該再加碼到2千甚至3千、5千。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉代主席林其瑞（中）邀請鄉民代表討論鄉公所所提的「振興經濟金及墊付案」，有代表認為1千元太少， 應該再加碼到2千甚至3千、5千。記者劉明岩／攝影

彰化縣伸港鄉長曾煥彰宣布向鄉代會提出「振興經濟金及墊付案」，在振興三倍券外，將再加碼發1千元現金，鄉代會不滿鄉長先斬後奏，認為1千太少，應該再加碼到2千甚至3千、5千。但地方人士指出，依地方制度法規定，民意機關「不得為增加支出之提議」，要解決僵局，應由鄉公所撤案，所會協議後，由公所重新提案，才能避免違法。

彰化縣伸港鄉代表會本月28日將召開臨時會，審議鄉公所所提「振興經濟金及墊付案」，每位鄉民發放1000元，但鄉代會主席林其瑞說，發放振興經濟金是重大提案，鄉公所應該先跟代表會討論，應等審議通過再行公佈，鄉公所卻搶先發布，代表會有不被尊重的感覺。

林其瑞表示，發放振興現金是給鄉民的福利當然贊成，1000元太少了應加碼到2000元；甚至還有代表說，實際金額再研議，有可能3000、5000元也說不定。

伸港鄉長曾煥彰表示，振興經濟金是配合行政院政策振興3倍券政策，伸港鄉偏遠鄉鎮，農漁民多，為振興經濟並幫助鄉民，公所研擬發放1000元振興經濟金，既符合名目，也正好配合振興3倍券領取時間。

曾煥彰說，公所沒有負債，鄉庫結餘存款有5億2400萬元，代表會想提高振興經濟金的額度，對鄉民好、公所就好，發放1000元振興經濟金預算約3770萬元，再加1倍約7000多萬元，對鄉庫財政調度不會構成壓力，目前先用今年公所預算支付，明年再行歸墊轉正。

行政院 振興券

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