伸港擬每人發1000元振興現金 鄉代喊加碼

中央社 / 彰化縣17日電

彰化縣伸港鄉公所研擬提案，每一名鄉民發新台幣1000元「振興經濟金」，所需經費約3770萬元，提案須經鄉代會28日開會審議，幾名鄉民代表今天討論此案，甚至喊出再加1000元。

為振興經濟，和美鎮公所14日宣布，公所向鎮代會提案，鎮民每人發600元現金的振興經濟金獲得通過，預計共發放5414多萬元。無獨有偶，伸港鄉長曾煥彰也研擬向鄉代會提案，每一名伸港鄉民發1000元現金，以全鄉人口3萬7000多人計算，經費需3700多萬元。

提案需待伸港鄉民代表會召開臨時會通過，確切總金額也未定，不過這項好消息昨天由曾煥彰先透露，今天疑引發鄉代會不滿「不受尊重」，對此，鄉代會主席林其瑞接受媒體聯訪說，發放現金是鄉民福利，當然會同意，不過發1000元或許太少，可加碼到2000元。

曾煥彰表示，鄉公所無負債，鄉庫結餘5億多元，發1000元振興現金預算約3770萬元，對鄉庫財政不會造成壓力，且伸港鄉有台電台中火力發電廠回饋金可運用；至於未與鄉代會溝通就公布，曾煥彰說，沒有不尊重鄉代會，因有司法案件，所以不能與林其瑞私下接觸，但有請人報告，若鄉代會願加碼，鄉公所樂觀其成。

鄉長曾煥彰、鄉代會主席林其瑞涉嫌在公所納骨堂納骨櫃設計和新建工程讓特定業者得標，收取回扣，金額約1400萬元，彰化地檢署去年5月已起訴2人，曾煥彰、林其瑞曾遭羈押。根據彰化地方法院109年2月15日刑事裁定，曾煥彰、林其瑞等人因違反貪污治罪條例等，自109年2月15日起，限制出境、出海8月。

中火

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