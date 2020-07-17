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影／93歲卓大姊分享抗衰老祕訣：要吃要動心情要放下

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師李孟智（左）在衛福部台中醫院示範運動。圖／衛福部台中醫院提供
醫師李孟智（左）在衛福部台中醫院示範運動。圖／衛福部台中醫院提供

台灣進入高齡化社會，衛福部台中醫院長青特別門診顧問醫師李孟智今天邀長期照護的93歲卓大姊分享抗衰老祕訣，有營養才不會衰弱，多跟「年輕人」在一起，要吃、要動、心情要放下就對了。李孟智說，銀髮族預防並延緩失能與失智靠三養，「營養、保養與修養」，抗衰弱、保活力，人生會更美滿有意義。

李孟智說，銀髮族掌握多喝水、每日五蔬果和充足蛋白質是營養的重點，維持活動量與活動力如步行、跳舞、健身操、游泳及搭配優質的睡眠是保養的核心；修養則是最講究走出家門與人互動、與年輕人打成一片、參加社區活動和繼續學習及發展個人嗜好，凡事放下則為心智修養最佳指導原則；適當佩戴假牙或助聽器也是維護老年人健康的重要保養方式。

卓姓婦人說，有營養才不會衰弱，保持食慾什麼都吃，每天至少一杯牛奶或豆漿，其次，保養就是要動，要出門走，參加社區活動中心跳舞、健身操或每天步行4公里或約7000步以上，關節和肌肉才會保持活動力。另外，就算心情不高興，隔天都放下，跟六、七十歲的「年輕人」相處，話題比較新鮮。

三民里長廖吳芬芳說，她注重睡眠時間，午休一定睡足40分鐘，餐與餐間保有飽足感即可；平常參與臺中醫院與社區關懷據點辦理的跳舞及時下很夯的手機課程、桌遊遊戲；遇到難過的事情，會選擇大哭來發洩紓壓，才不會憋在心底。

運動專業教練李嘉庭建議，銀髮族在肌力訓練前，需由醫師評估再從事，運動間隔休息2至3分鐘，同一肌群訓練要間隔2到3天，並依照狀況調整；運動以低衝擊性並維持心肺能力的中低強度訓練為主，例如慢走，且應循序增加強度。

醫師李孟智（黃衣服者）在衛福部台中醫院長青特別門診偕同長者演練輕蹲和健身操。圖／衛福部台中醫院提供
醫師李孟智（黃衣服者）在衛福部台中醫院長青特別門診偕同長者演練輕蹲和健身操。圖／衛福部台中醫院提供

銀髮族 睡眠 中醫

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