南投縣垃圾委託高雄市處理 希望新市長能延續承諾

南投縣垃圾靠外縣市代為處理，全縣每天垃圾量250公噸，委外焚化處理垃圾量70公噸，今年4月高雄市政府同意協助幫忙處理100公噸，但市長韓國瑜遭罷免後又出現變數。南投縣政府認為，除了興建綠能永續處理中心，南投縣也需自有焚化爐，雙管齊下才能解決南投縣垃圾處理問題。

南投縣垃圾累積量超過10萬公噸，各鄉鎮垃圾場或轉運站都有二次汙染風險，臭味也讓周邊居民難以忍受，環保署只好補助縣政府，將垃圾打包封存，減少汙水、臭味溢散，但這種方式治標不治本，垃圾逐漸堆積，也沒太多空間可以存放。

南投縣環保局長方信雄說，今年和高雄市政府合作，4月6日起高雄市每日代為處理100公噸垃圾，南投縣則回運底渣1.67倍底渣，對南投縣垃圾去化幫助不小。但6月高雄市長韓國瑜遭罷免，目前合作雖然進行，但處理量降為每日30公噸，希望新任市長選出後，能夠延續承諾，繼續協助南投縣垃圾處理。

環保局也希望進一步落實資源分類，計畫在今年底設置綠能處理中心，透過重新篩撿將紙、塑膠、廚餘，這些佔八成的垃圾再分類，其中紙類、塑膠做為垃圾衍生燃料。廚餘則脫水乾燥做為肥料和厭氧發電，剩下的金屬、陶瓷應該不到剩下一成。

南投縣政府也計畫以BOT方式興建焚化爐，環保局已到名間鄉濁水溪北岸會勘用地，將請顧問公司評估，瞭解對環境環境影響後，再進一步確定興建計畫是否可行。