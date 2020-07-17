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蛇隻出沒卻等不到「專業的」 台中屯區民眾捕蛇自己來
近日氣溫飆高，大里、太平地區紛傳蛇隻出沒民宅，民眾爆料指以往打119很快有消防人員出動捕蛇，現在委外由承包業者捕捉，往往緩不濟急，「蛇都跑掉了」，只好由里長與民眾自行動手，徒增危險。
市議員李天生批目前市府只委託一家民間業者負責捕蜂、捉蛇，要顧到全中市29區捕蛇恐太吃力，要求增聘業者分區執行業務；中市農業局林務自然保育科長林弘敏說，規劃自110年起，會將全市劃分市區、屯區、海線3區，委由不同民間業者分區執行捕蜂、捉蛇業務，同時要求縮短到場時間，加強為民服務。
李天生說，近日接到不少民眾反映，因等不到捕蛇業者前來，里長和民眾只好自行持拿捕夾捕蛇，但沒受過專業訓練，非常危險；民眾表示通知承包業者前來，往往要1、2個小時，緩不濟急，不如自已動手捉。
李天生表示，中市幅員廣大，捕蜂、捉蛇業務繁重，目前市府只發包委外一家業者負責，無法提供快速服務，蛇、蜂出沒威脅民眾生命安全。
農業局林務自然保育科長林弘敏表示，市府108年度執行「捕蜂」6655件、「捉蛇」5043件，總計1萬1698件，編列經費1100多萬元，109年預估案件將會增加，已擴增預算為2250萬元。
農業局也統計，去年度捉蛇數量最多是9月份計733件，捕蜂數量最多是7月份計1770件；至於捕蜂、捉蛇數量最多都在人口繁密的西屯區，捉蛇294件，捕蜂615件。
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