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草屯明天開放民眾游泳消暑 南投縣內公有泳池有限
暑氣正盛，民眾都愛下水消暑，草屯鎮立游泳池今年在鎮公所主動降租下，本周開始試營運，並於明天上午正式開幕，但較其他鄉鎮從5月開放以來，已落後2個月了；教育處表示，縣內公立游泳池有限，以南投市的縣立三和游泳池最具規模，其他如埔里、集集都有鎮立游泳池外，水里親水公園則因疫情停辦玩水節，而縣府去年起要求竹山國小游泳池每周三開放竹山全鎮居民使用。
草屯鎮公所指出，草屯鎮立游泳池是草屯市區唯一的露天泳池，也是許多5、6年級生的共同記憶，過去幾年都是委外經營，去年與業者租約到期後就暫停營運至今，深知鎮民希望有一處安全平價的游泳場地，便在疫情趨緩下，於今年6月起再度依公開招標順利招租。
雖在鎮民的要求下，公所將月租底價下殺2折，降為每月9800元，總算成功標出，本周三試營運後，公所宣布18日正式開幕，趕在暑假期間對外開放，但已較其他埔里、集集等鄉鎮落後了兩個月，加上夏日曝曬、冬無溫水、SPA水療，無法全年營運等因素，民眾擔心暑假結束後，業者會不會就不再承租了。
同樣的情況發生在竹山鎮，雖是南投4大鄉鎮市之一，同樣沒有公立游泳池，竹山泳協去年極力爭取使用國小泳池，3年來終於有好消息，最後由南投縣府向竹山國小游泳池要求，開放每周三供全鎮居民使用，並試辦7周勉強接受。
埔里、集集鎮立游泳池，均是由鎮公所營運的游泳池，在全力配合民眾需求下，不但設有室外防曬屋頂，提供一般泳池及兒童泳區，且有專業救生員站哨，運動完還可以到附設的商店來補充體力．是對泳客較為友善的消暑去處。
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