忠犬捨身救童 墓地即將遷葬網友感懷

國人慎終追遠，公墓埋葬的絕大多數是祖先，彰化縣溪湖鎮卻有一座墓葬埋的是一隻忠犬，因牠生前力擋車輛保護飼主的好友幼子，不幸喪生，主人特地買地埋葬立碑為誌，不過為了配合溪湖鎮公所公告遷葬，這座忠犬墓也要遷走。

網友巫秉穆PO文表示，忠犬名喚強尼，故事發生在37年前，強尼的飼主楊健全購得西德純種狼犬，帶回台灣，返台的第十天借給朋友，朋友和孩子牽狗外出散步，忽有卡車疾駛過來，強尼奮不顧身向前撲走小朋友，卡車撞上強尼，小朋友則安然無恙。

飼主楊健全感念強尼忠勇捨命保護兒童，在溪湖鎮公墓買地安葬牠，立碑書寫強尼的故事，還把牠炯炯有神的照片鑲在墓碑上，以示永懷忠犬，也見證狗狗是人類最好的朋友。

巫秉穆說，溪湖鎮公所辦理第二、四、六、八公墓遷葬事宜，強尼的忠犬墓在遷葬名單內，現今民眾寵愛毛小孩，為愛犬愛貓辦後事、樹葬、安放寵物納骨塔，不足為奇，但強尼擁有一座墓地卻少見，而今即將遷葬，忠犬墓不再，希望牠捨身救人的事蹟永留人間。