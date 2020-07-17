台中沙鹿國小運動場老舊損壞重整建 預計今年底完工

台中市沙鹿國小因運動場老舊有多處損壞，在前立委顏寬恒及台中市議會副議長顏莉敏共同爭取下，沙鹿國小運動場整建工程昨日進行開工祈福儀式，預計今年底完工。顏莉敏表示，很開心能為家鄉的孩子貢獻心力，期待嶄新的運動場讓孩子們更安全的自由奔跑。

顏莉敏表示，沙鹿國小師生總數超過1500人，但運動場及跑道經過長年風吹日曬雨淋，已出現多處損壞，容易造成使用上危險，經過校方和服務處反映，當時擔任立委的哥哥便向教育部體育署爭取補助經費409萬，加上自己向市府教育局爭取203萬，共612萬元的整建經費，終於促成開工儀式。