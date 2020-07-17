彰化縣十連霸老村長辭世　田尾鄉里同感惋惜

彰化縣連任10屆村長的田尾鄉正義村前村長劉城，7月3日晚間在家安祥辭世，享壽88歲，他的獨生女兒縣議員劉淑芳從美國緊急返台奔喪，地方士紳已組成治喪委員會，預定本月26日上午7點舉行公祭。

劉淑芳表示，她和兒子赴美，因新冠肺炎疫情暫留美國，她父親往生的前一天，透過視訊跟她的兒子聊得很愉快，沒想到翌日往生，雖她無法親侍在側，但借助科技留下美好回憶。

劉城急公好義，1969年在鄉親勸進下擔任村長，連任10屆，加上中美斷交那一年，足足當了41年村長，1992年當選台灣省特優村長，獲得當時省主席邱創煥表揚，傳為地方美談。

劉城有4名子女，頭角崢嶸。長子劉漢茂服務於警界，曾當選全國績優刑警，不幸英年早逝；二子劉漢通在台電公司服務，是彰化縣首位勞工董事，目前擔任工會副理長；三子劉漢棟海軍中校退役後，熱心投入網球運動。

劉城唯一的女兒劉淑芳，1990年參加縣議員選舉並當選，劉城和愛女服務鄉梓，鄉里傳為佳話。劉淑芳擔任彰化縣第12、13屆議員，連任兩屆縣議員之後，參選田尾鄉長，在兩屆任期期滿又當選縣議員，被視為政壇長青樹，不倚老賣老，仍熱心服務，被敬稱「阿姑」，目前擔任彰化縣議會國民黨團書記長。

劉淑芳今年年初赴美，接獲父喪消息，自美緊急返台奔喪，到醫院採檢新冠肺炎病毒，呈陰性反應，她配合防疫居家隔離措施，路過劉城的靈堂，在車上表達追思。