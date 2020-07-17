用路人注意！台74線拓寬施工封閉 警籲用路人配合改道

交通部高速公路局第二新建工程預計自7月20日夜間9時30分起，封閉台74線潭子至松竹及松竹至潭子東西雙向行線至翌日5時30分止，將進行潭子系統交流道匝道3及匝道4，銜接既有台74線混凝土澆置施工作業。

台中市警局大雅分局將於上述時段進行交通管制，管制期間勢必影響原有車流正常運轉，若有造成塞車情形，請用路人提前改道行駛。大雅分局建議民眾可改行駛如下替代路線：其一，環中東路一段(中山路口)→中山路→松竹路→環中東路二段(松竹路口)；其二，環中東路一段(中山路口)→福貴路→潭興路一段→豐興路→軍功路→環中東路二段(松竹路口)。

大雅分局提醒民眾因施工路段屆時將全線封閉，請用路人多加利用警廣(FM94.5)、高速公路局1968路況通報及交通資訊顯示板(CMS)等瞭解路況；行至施工路段時，也請配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛，遵循指示方向並減速慢行，以免發生交通意外。

大雅分局分局長許明耀表示，施工期間雖利用離峰時段，但大雅分局仍會隨時注意工程周邊道路狀況，並增派警力加強交通疏導，請用路人體諒配合改道，以確保行車安全順暢。