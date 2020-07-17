5萬噸垃圾山堆積國道6號旁 遊客嘲諷：南投新地標？

南投縣草屯鎮累積5萬多公噸垃圾無法清運，快成南投縣新地標。草屯鎮垃圾轉運站點就在國道六號旁，最近國內旅遊火熱，許多遊客到南投旅遊，從國三接到國道六號不久就看到垃圾山。南投縣環保局表示，全縣垃圾已超過10萬公噸，垃圾處理問題刻不容緩，希望環保署兌現承諾，盡快協助處理南投縣垃圾。

最近不少縣市都爆發垃圾處理問題，南投縣沒有垃圾焚化爐，只能委外處理，但各縣市要求不減少處理量或要求回運底渣，垃圾去化速度越來越慢，南投縣政府落實資源分類、不收超商、賣場垃圾甚至嚴格破袋稽查，但垃圾量仍逐日增加，草屯鎮是主要垃圾轉運站，垃圾堆積量最高，已超過5萬公噸。

草屯垃圾轉運站位在烏溪旁，隨著鳥嘴潭人工湖動工，環保團體也擔心垃圾會汙染民生用水，在南投縣政府多次爭取下，環保署5月承諾會以2年半時間，清運完垃圾，但至今仍無進度。最近國旅大爆發，許多遊客到南投旅遊，還沒看到清境高山和日月潭美景，就先看到國道旁的垃圾山，嘲笑「這是南投的新地標嗎？」

南投縣環保局長方信雄說，垃圾清運進度緩慢，主要是外縣市以焚化爐歲修等理由拒收，需要環保署協調才能清運。環保局也曾想把這些垃圾先運到竹山轉運站，當竹山鎮認為環保署沒有提出清運計畫，這些垃圾轉到竹山鎮，可能就留在這邊，公所難以同意。

他說，當初南投縣配合中央政策未興建焚化爐，由環保署調度到外縣市處理，沒想到現在處處碰壁，希望環保署儘速兌現承諾，協調外縣市代為處理，環保局會負起責任清運。