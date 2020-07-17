農遊券登記到7月18日 農會、社區小旅行搶商機

政府發行振興三倍券、農遊券等，各社區推動的小旅行也在搶商機，交通部觀光局參山國家風景區管理處也委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，協助推動彰化南投八卦山沿線社區發展小旅行帶動休閒經濟。

清水岩文創協會專案經理梁秀琴表示，清水岩推動生態旅遊所開設的小旅行深受喜愛，北中南都有不少機關團體企業家庭報名參加，未來陸續要開的小旅行民眾持三倍券、農遊券也都可以報名使用。

梁秀琴說，八卦山沿線其實有許多社區推動社區營造結合在地人文與產業都相當有特色，但社區要發展觀光休閒才能有收益，並帶動當地經濟發展。

梁秀琴說，不能只想靠政府補助，才推動社區發展，這樣無法走得長久，清水岩園區近年來推動生態旅遊，並結合在地芭樂、鳳梨等產業，所推動的小旅行已讓協會能自給自足，也結合在地走讀活動，希望能帶給地方更多經濟效益。

參山國家風景區管理處最近為了推動八卦山風景區體驗小旅行，委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，八卦山沿線共有包括二水鄉鄉二八水觀光商圈、源泉社區發展協會、花壇鄉彰化創意產業協會、南投市鳳山社區、彰化市福田社區等15個單位參加，希望透過社區分享及種子教師交流，以帶動社區小旅行發展。