快訊

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農遊券登記到7月18日 農會、社區小旅行搶商機

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處也委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，協助推動彰化南投八卦山沿線社區發展小旅行帶動休閒經濟。圖／清水岩文創協會提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處也委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，協助推動彰化南投八卦山沿線社區發展小旅行帶動休閒經濟。圖／清水岩文創協會提供

政府發行振興三倍券、農遊券等，各社區推動的小旅行也在搶商機，交通部觀光局參山國家風景區管理處也委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，協助推動彰化南投八卦山沿線社區發展小旅行帶動休閒經濟。

清水岩文創協會專案經理梁秀琴表示，清水岩推動生態旅遊所開設的小旅行深受喜愛，北中南都有不少機關團體企業家庭報名參加，未來陸續要開的小旅行民眾持三倍券、農遊券也都可以報名使用。

梁秀琴說，八卦山沿線其實有許多社區推動社區營造結合在地人文與產業都相當有特色，但社區要發展觀光休閒才能有收益，並帶動當地經濟發展。

梁秀琴說，不能只想靠政府補助，才推動社區發展，這樣無法走得長久，清水岩園區近年來推動生態旅遊，並結合在地芭樂、鳳梨等產業，所推動的小旅行已讓協會能自給自足，也結合在地走讀活動，希望能帶給地方更多經濟效益。

參山國家風景區管理處最近為了推動八卦山風景區體驗小旅行，委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，八卦山沿線共有包括二水鄉鄉二八水觀光商圈、源泉社區發展協會、花壇鄉彰化創意產業協會、南投市鳳山社區、彰化市福田社區等15個單位參加，希望透過社區分享及種子教師交流，以帶動社區小旅行發展。

而農委會發行的農遊券申請登記時間從7月9日至7月18日登記截，一人可登記250元，再分二梯次抽出500萬張得主，農遊券可用購買農會農特產品、報名小旅行等活動，民眾可把握最後登記時間。

交通部觀光局參山國家風景區管理處也委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，協助推動彰化南投八卦山沿線社區發展小旅行帶動休閒經濟。圖／清水岩文創協會提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處也委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，協助推動彰化南投八卦山沿線社區發展小旅行帶動休閒經濟。圖／清水岩文創協會提供

文創 國家風景區

延伸閱讀

八卦山景觀改善 下月辦親子嘉年華

八卦山九龍池、兒童戲水池將再現 預計8月辦親子嘉年華

怎麼申請？哪裡用？ 藝FUN券、客庄旅遊券、動滋券、農遊券領取辦法一次看

快領250元！農遊券昨單日湧入登錄91萬人爆網 今順暢

相關新聞

5萬噸垃圾山堆積國道6號旁 遊客嘲諷：南投新地標？

南投縣草屯鎮累積5萬多公噸垃圾無法清運，快成南投縣新地標。草屯鎮垃圾轉運站點就在國道六號旁，最近國內旅遊火熱，許多遊客到...

彰化縣十連霸老村長辭世　田尾鄉里同感惋惜

彰化縣連任10屆村長的田尾鄉正義村前村長劉城，7月3日晚間在家安祥辭世，享壽88歲，他的獨生女兒縣議員劉淑芳從美國緊急返...

用路人注意！台74線拓寬施工封閉 警籲用路人配合改道

交通部高速公路局第二新建工程預計自7月20日夜間9時30分起，封閉台74線潭子至松竹及松竹至潭子東西雙向行線至翌日5時3...

農遊券登記到7月18日 農會、社區小旅行搶商機

政府發行振興三倍券、農遊券等，各社區推動的小旅行也在搶商機，交通部觀光局參山國家風景區管理處也委託清水岩文創協會舉辦八卦...

台中國民運動中心老樹全染病 運動局：繼續施藥防治

台中市北區國民運動中心7月7日有一棵老樹攔腰折裂、倒塌。公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植...

暑期上清境合歡山注意了 埔霧公路人止關路段有管制

埔霧公路是前往清境農場及合歡山國家公園的必經道路，因5月豪雨造成道路上邊坡落石不斷，為維護用路人安全，公路總局埔里工務段...

先人和今人爭地　基層公所遷葬涉古墓文史團體籲保存

台灣地狹人稠，許多鄉鎮市清理墓地作為公設用地，彰化縣文化局近年接獲民眾提報古墓為古蹟，也挨批未盡責保護古墓，文化局去年和...

暑期日月潭溪頭這麼玩最划算！電子票證+預約台灣好行

疫情解封，交通部公路總局推出安心搭乘公共運輸出遊，即日起到9月30日實施使用電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施。台中區...

中市內用禁用免洗餐具 即日恢復實施

百貨公司、購物中心、量販店1月1日起禁用一次性餐具，但新冠肺炎疫情影響，環保署暫緩此措施，讓業者可申請使用一次性餐具。台...

台中購物一日遊 專車從北高出發

台中購物節半個月來登錄消費金額破5億元，台中市觀旅局與旅行業者合力再搶暑假國旅消費商機，即日起推「台中購物競賽遊程專車」...

八卦山景觀改善 下月辦親子嘉年華

八卦山是彰化地標，彰化縣向中央爭取2400萬元，針對民族新村公園用地綠美化、銀橋飛瀑附近防空洞周邊景觀改善，彰化縣長王惠...

台中表揚模範勞工 加碼補助身障半薪

新冠肺炎疫情趨緩，台中市勞工局昨天表揚模範勞工。獲進用身障企業「楷模獎」的龍城實業，身障員工比率達4.6％，還量身打造身...

熱門新聞

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

影／大埔張藥房重建完成 路口安全屋主彭秀春心驚驚

影／中市道安宣導 讓市民體驗視野死角及內輪差多危險

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

嘉縣議員勘察驚見福壽螺屍成河！學者：對生態影響還好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。