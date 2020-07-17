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台中國民運動中心老樹全染病 運動局：繼續施藥防治

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供

台中市北區國民運動中心7月7日有一棵老樹攔腰折裂、倒塌。公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。

台中市農業局表示，這區受保護樹木2018年開始發現感染褐根病，農業局多次邀請專家現勘，由運動局養護防治，運動局今年提出7株已感染褐根病受保護樹木解除列管，經台中市樹木保護委員會審議，有4株因染病嚴重，同意解除列管，其餘3株為感染初期，將由運動局依專家診斷，加強養護防治。

多年記錄老樹坎坷命運的大台中市政監督聯盟發言人陳家彥表示，2014年北區國民運動中心預定地周邊有22棵老榕樹被公告為受保護樹木，後來在興建過程中，多棵老榕樹被移植。

陳家彥說，2017年施工圍籬拆除後，多棵老榕樹因移植失敗死亡，褐根病開始傳播，2018年老樹陸續死亡移除，市府當時將受感染的8棵老榕樹解除列管，沒有搶救，也沒有清除受感染樹根，也未對受汙染的土壤進行消毒。

2019年時更多老樹受害再解除3棵老樹列管，2020年5月21日與7月3日，患病的老樹傾倒，造成嚴重的安全問題，目前剩餘老樹都受到褐根病感染，情況危急，4年多來市府各局處無作為。

台灣愛樹保育協會理事長曾檉銳表示，市府各局處不積極處理老樹的健康檢查，讓樹木保護委員會變成「樹木解列委員會」。台灣護樹協會執行長林裕翔表示，北區國民運動中心當初興建時就應要送樹木保護計畫，都沒有執行。

運動局指出，將委託專業機構施藥防治，避免褐根病持續惡化，並針對嚴重感染褐根病的病株將先以支架加固，同時進行風險管理，後續將密切關注。

有關市府轄內受保護樹木，農業局表示，受保護樹木健檢一直是農業局重要年度工作，台中目前受保護樹木多達1000餘棵，將在2至3年間完成全數健檢工作，健檢結果均會提供樹木管理機關及相關管理人員，預防大於治療。

針對受保護樹木制度，農業局表示，依據《台中市政府樹木保護委員會設置要點》，市府2015年8月起，依規聘請樹木保護相關團體代表3人，未來將持續遴聘相關團體代表擔任委員；另委員會相關會議紀錄及審查相關資料是否公開，將參考各縣市作法研議辦理。

公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供
公民團體今天表示，位於崇德路、美德街轉角的蓊鬱老樹群，歷經被移植、死亡、生病、倒塌移除的命運，從2014年周邊有22棵至今僅剩7棵受保護樹木，卻又全部感染褐根病，不見市府積極作為。圖／台灣護樹協會提供

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