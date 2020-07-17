暑期上清境合歡山注意了 埔霧公路人止關路段有管制

埔霧公路是前往清境農場及合歡山國家公園的必經道路，因5月豪雨造成道路上邊坡落石不斷，為維護用路人安全，公路總局埔里工務段宣布7月20日下周一起至8月14日期間，連續26天在台14線73公里人止關路段，進行消能式落石防護網施工作業，採單線雙向通車交通管制措施，現場視狀況機動調整，假日不管制。

炎熱天氣中，南投清境農場有小瑞士之稱，夏季氣溫在16至28度間，合歡山區更是高海拔、低氣溫，國人最愛避暑的景點，加上去年成為國際銀牌認證的暗空公園，不只是白天，入夜也有不少觀星的民眾上山欣賞浩瀚的銀河美景，讓往合歡山的武嶺停車場再到松雪樓，車輛常常走走停停。

埔里工務段指出，埔霧公路人止關路段尤其是上清境、合歡山的公路，受到5月分豪雨的沖刷，不少道路上方的邊坡土石有鬆動情況，為維護行車安全，因而決定下周一起進行消能式落石防護網施工作業，屆時請用路人車遵照現場施工標誌，及配合現場交通管制人員指揮通行。