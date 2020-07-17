快訊

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

北市內湖民權大橋下傳火警 貨櫃放鋰電池狂燒1小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先人和今人爭地　基層公所遷葬涉古墓文史團體籲保存

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮要遷葬四大墓區，文史工作者籲調查和保存古墓。本報資料照片
彰化縣溪湖鎮要遷葬四大墓區，文史工作者籲調查和保存古墓。本報資料照片

台灣地狹人稠，許多鄉鎮市清理墓地作為公設用地，彰化縣文化局近年接獲民眾提報古墓為古蹟，也挨批未盡責保護古墓，文化局去年和今年委託專家學者勘察11處墓區，唯鹿港第一公墓、社頭有值得保護的墓葬區；溪湖鎮將大舉遷葬四大公墓，已有文化界人士呼籲仔細清查，以免毀壞文化資產

溪湖鎮公所8年前公告第二、第四、第六、第八公墓禁葬，墓主數以千計，總面積逾15公頃，鎮公所今年7月8日到12日辦理鎮上有史以來的大法會超度亡靈。

文史工作者蔣敏全說，溪湖鎮第二公墓古稱荷婆崙（好埔崙）公塚，可以說是溪湖鎮、埔鹽鄉的歷史發源地，有許多清代和日治時期的古墓，包括楊阿舍、楊振文、楊應選家族和李聲洲家族、胡姓家族、洪姓家族、陳姓家族等地方望族的先祖長眠在此，歷史久遠，重要性不亞於鹿港鎮第一公墓，溪湖鎮公所應先造冊並會同文化局勘查，不能隨便處理遷葬事宜。

鎮公所民政課長楊定欽今天表示，多數民眾已遷走先人墳墓，鎮公所發包調查剩餘的墓主，若有年代久遠的，鎮公所將知會文化局會勘是否符合保存的要件。

文化局先前會勘結果，和美鎮李安人墓、員林市曹家古墓列為歷史建築，鹿港鎮公所2018年辦理第一公墓墓區遷葬，文史工作團體指出有其中有清代古墓，文化局會同專家學者會勘，認定值得保存，列冊追蹤保護。2019年社頭鄉公所要清葬公墓，社頭最大姓蕭氏家族後人提報家族古墓，彰化縣文資委員會勘查和討論，列入列冊追蹤保護的文化資產。

去年溪湖鎮第五公墓墓區、埤頭鄉第三公墓墓區，今年大村鄉第十四公墓墓區、溪州鄉第二和四公墓墓區、埔心鄉第六和八公墓墓區、和美鎮公所第24公墓墓區、永靖鄉公所第六公墓墓區，都經彰化縣文資審議委員會審查不具文化資產保存價值，不列冊追蹤。

文化局長張雀芬表示，2018年文史團體呼籲重視古墓的價值，文化局去年多次通知各鄉鎮市公所遷葬墳墓區，應按照文資法15條辦理，若是年代久遠的墓葬，鄉鎮市公所列冊，提報彰化縣文資審議委員會會勘，若有保存價值，鄉鎮市公所可保留和規畫為歷史紀念區。

文化局 文化資產

延伸閱讀

竹市青少年館整修工程啟動 打造護城河廊帶新亮點

前店後廠 宜蘭縣中興文創園區開放職人申請進駐

2020台中逍遙音樂町 各區23場接力藝文匯演起跑

溪湖五天大法會鳳梨「感動」　神奇或風吹信徒各執一詞

相關新聞

暑期上清境合歡山注意了 埔霧公路人止關路段有管制

埔霧公路是前往清境農場及合歡山國家公園的必經道路，因5月豪雨造成道路上邊坡落石不斷，為維護用路人安全，公路總局埔里工務段...

先人和今人爭地　基層公所遷葬涉古墓文史團體籲保存

台灣地狹人稠，許多鄉鎮市清理墓地作為公設用地，彰化縣文化局近年接獲民眾提報古墓為古蹟，也挨批未盡責保護古墓，文化局去年和...

暑期日月潭溪頭這麼玩最划算！電子票證+預約台灣好行

疫情解封，交通部公路總局推出安心搭乘公共運輸出遊，即日起到9月30日實施使用電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施。台中區...

中市內用禁用免洗餐具 即日恢復實施

百貨公司、購物中心、量販店1月1日起禁用一次性餐具，但新冠肺炎疫情影響，環保署暫緩此措施，讓業者可申請使用一次性餐具。台...

台中購物一日遊 專車從北高出發

台中購物節半個月來登錄消費金額破5億元，台中市觀旅局與旅行業者合力再搶暑假國旅消費商機，即日起推「台中購物競賽遊程專車」...

八卦山景觀改善 下月辦親子嘉年華

八卦山是彰化地標，彰化縣向中央爭取2400萬元，針對民族新村公園用地綠美化、銀橋飛瀑附近防空洞周邊景觀改善，彰化縣長王惠...

台中表揚模範勞工 加碼補助身障半薪

新冠肺炎疫情趨緩，台中市勞工局昨天表揚模範勞工。獲進用身障企業「楷模獎」的龍城實業，身障員工比率達4.6％，還量身打造身...

舊衣回收箱效率低 南投市取消

南投市舊衣回收箱7月起從街頭消失，南投市公所表示，因為舊衣回收廠商經營意願低落，舊衣回收效率低，回收箱缺乏管理反被民眾亂...

巷內美食／一中商圈「飲周公」 刈包配咖啡

喧囂的一中商圈，隱藏在育才北路巷內的「飲周公」是正港「巷內美食」。50年老屋，走的是老宅文青風，餐飲竟是傳統刈包配咖啡，...

西海岸永續餐桌 偏鄉食材入國宴

15名台灣生態廚師接受水土保持局南投分局邀請，到彰化縣芳苑鄉潮間帶挖野生貝類，在番挖水耕農場摘菜，昨天發表「西海岸永續餐...

中捷年底通車 首年估虧9.4億

台中捷運綠線預定年底通車。但遭藍綠議員形容為「錢坑」，議會今年通過資本額從10億元增至35億元，分4年編列預算。目前中捷...

中捷營運困境 盼藍線通車解套

中捷綠線未來10年可能都是入不敷出，原打算靠沿線聯合開發區出租挹注大筆收入，但中部開發商對第一條捷運帶來的商機態度觀望，...

熱門新聞

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

影／大埔張藥房重建完成 路口安全屋主彭秀春心驚驚

影／中市道安宣導 讓市民體驗視野死角及內輪差多危險

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

影／高英工商募集振興三倍券 送弱勢建教生每人2千券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。