先人和今人爭地　基層公所遷葬涉古墓文史團體籲保存

台灣地狹人稠，許多鄉鎮市清理墓地作為公設用地，彰化縣文化局近年接獲民眾提報古墓為古蹟，也挨批未盡責保護古墓，文化局去年和今年委託專家學者勘察11處墓區，唯鹿港第一公墓、社頭有值得保護的墓葬區；溪湖鎮將大舉遷葬四大公墓，已有文化界人士呼籲仔細清查，以免毀壞文化資產。

溪湖鎮公所8年前公告第二、第四、第六、第八公墓禁葬，墓主數以千計，總面積逾15公頃，鎮公所今年7月8日到12日辦理鎮上有史以來的大法會超度亡靈。

文史工作者蔣敏全說，溪湖鎮第二公墓古稱荷婆崙（好埔崙）公塚，可以說是溪湖鎮、埔鹽鄉的歷史發源地，有許多清代和日治時期的古墓，包括楊阿舍、楊振文、楊應選家族和李聲洲家族、胡姓家族、洪姓家族、陳姓家族等地方望族的先祖長眠在此，歷史久遠，重要性不亞於鹿港鎮第一公墓，溪湖鎮公所應先造冊並會同文化局勘查，不能隨便處理遷葬事宜。

鎮公所民政課長楊定欽今天表示，多數民眾已遷走先人墳墓，鎮公所發包調查剩餘的墓主，若有年代久遠的，鎮公所將知會文化局會勘是否符合保存的要件。

文化局先前會勘結果，和美鎮李安人墓、員林市曹家古墓列為歷史建築，鹿港鎮公所2018年辦理第一公墓墓區遷葬，文史工作團體指出有其中有清代古墓，文化局會同專家學者會勘，認定值得保存，列冊追蹤保護。2019年社頭鄉公所要清葬公墓，社頭最大姓蕭氏家族後人提報家族古墓，彰化縣文資委員會勘查和討論，列入列冊追蹤保護的文化資產。

去年溪湖鎮第五公墓墓區、埤頭鄉第三公墓墓區，今年大村鄉第十四公墓墓區、溪州鄉第二和四公墓墓區、埔心鄉第六和八公墓墓區、和美鎮公所第24公墓墓區、永靖鄉公所第六公墓墓區，都經彰化縣文資審議委員會審查不具文化資產保存價值，不列冊追蹤。

文化局長張雀芬表示，2018年文史團體呼籲重視古墓的價值，文化局去年多次通知各鄉鎮市公所遷葬墳墓區，應按照文資法15條辦理，若是年代久遠的墓葬，鄉鎮市公所列冊，提報彰化縣文資審議委員會會勘，若有保存價值，鄉鎮市公所可保留和規畫為歷史紀念區。