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暑期日月潭溪頭這麼玩最划算！電子票證+預約台灣好行

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中區監理所所長魏武盛建議，電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施，建議先上網訂位，安排一趟暑期高CP值的安心旅遊。圖／台中區監理所提供
台中區監理所所長魏武盛建議，電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施，建議先上網訂位，安排一趟暑期高CP值的安心旅遊。圖／台中區監理所提供

疫情解封，交通部公路總局推出安心搭乘公共運輸出遊，即日起到9月30日實施使用電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施。台中區監理所所長魏武盛說，全國共40條路線加入，以中部地區「日月潭線」、「溪頭線」為例，單趟優惠可省下80多元的車資，建議民眾可事先上網訂位，安排一趟暑期高CP值的安心旅遊。

魏武盛說明，「台灣好行」半價優惠措施尤其適用全家或親友共同出遊，省下的額度更高，相較開車所需的油錢及停車費用，搭乘「台灣好行」還是較佳的選擇。

經營溪頭線及日月潭線的南投客運說，每天一早台中干城站及高鐵台中站總有大批年長旅客等候台灣好行班車，欲前往溪頭避暑，為了提升旅遊品質，避免讓乘客久候，也利於客運業者事前掌握乘客人數，安排調度車輛，溪頭線已提供24小時網路訂票服務，依不同車型，每班車開放20到30個座位。

南投客運說明，民眾可選擇搭乘地點與時間，事先上網訂位，並於預約班次發車前20分鐘至櫃檯報到領取乘車預約單，再選擇上車使用電子票證或購買套票使用，可避免旅遊行程不確定性，以及節省候車排隊時間。(有關詳細資訊請至「南投假期」網站https://ppt.cc/fYIYCx查詢)。

台中區監理所再次提醒民眾，只要搭乘大客車及遊覽車，請隨時繫妥安全帶，且在防疫措施尚未完全解封之前，仍會要求客運業者落實各項防疫作業，包括車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每日量測體溫並配戴口罩，大家可以安心搭乘，與家人親友共渡一個安全、便利及歡樂的暑假時光。

台中區監理所所長魏武盛建議，電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施，建議先上網訂位，安排一趟暑期高CP值的安心旅遊。圖／台中區監理所提供
台中區監理所所長魏武盛建議，電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施，建議先上網訂位，安排一趟暑期高CP值的安心旅遊。圖／台中區監理所提供
台中區監理所所長魏武盛建議，電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施，建議先上網訂位，安排一趟暑期高CP值的安心旅遊。圖／台中區監理所提供
台中區監理所所長魏武盛建議，電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施，建議先上網訂位，安排一趟暑期高CP值的安心旅遊。圖／台中區監理所提供

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