台中購物一日遊 專車從北高出發

台中購物節半個月來登錄消費金額破5億元，台中市觀旅局與旅行業者合力再搶暑假國旅消費商機，即日起推「台中購物競賽遊程專車」從台北高雄出發，以一日遊每人700至900元價格吸引外地人來台中旅遊、消費，規畫8條遊程，遊客參加消費競賽活動，消費金額最高者，免抽獎可得一輛機車。

台中觀光局打造「購物競賽專車」預計吸引千人從台北、高雄來台中花三倍券。一日及二日遊套裝行搭配正在舉辦的台中購物節，20人成團，目前已有多團滿額。市府為鼓勵消費，觀光局長林筱琪說，除了在台中消費即可參加購物節抽獎，參加購物競賽的旅客在8月活動結束統計，消費金額最高的人，不用抽獎，可獲得一輛機車，希望遊客來台中盡量花。

林筱淇表示，這次活動結合2020台中購物節，限定專車旅客推出限時必選、玩樂購物、農產最讚、健康活力、旅居台中、美食好味等共8大旅遊路線，整合在地商圈、旅宿、樂園、農林漁牧、產業故事館、糕餅、好禮等優惠店家，帶遊客到彩虹眷村、柳川水岸、第二市場、一中與逢甲夜市等，遍嚐台中各式特色小吃。

台中在地觀光公協會業者紛加碼送獎項，刺激消費購物，期望結合購物節，在國旅市場再下一城，為台中創下觀光產值新高。