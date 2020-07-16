台電眷屬栓螺帽、彩繪「礙子」

電塔上用來絕緣的白色瓷碗造型礙子也能當花器？沒錯，台電台中區營業處上午舉辦員工的家庭親子活動時，就讓小朋友們利用這些已廢棄的礙子種植小型植物並彩繪，也讓小朋友體驗簡易的桿上螺栓作業，為小朋友們的暑假揭開序幕。

台電人員指出，所謂的礙子，又稱絕緣礙子、高壓礙子，常見於電塔頂端的一串白色瓷碗造型的物體，是高壓電塔中常用來作為絕緣之用。 因為電塔是導電體，因此利用陶瓷製作的礙子隔離一條條的輸電線，避免在電力傳輸過程中電線交叉導電。另外，礙子也可以降低電力傳送時產生的音頻，減少噪音。

台電台中區處讓小朋友們利用這些已經被廢棄、不可使用的礙子來做為塗鴉的器具，讓孩童們發揮天馬行空的想像力在上面彩繪，既能啟發小朋友的創造力，陶冶藝術氣息，還能作為植栽器具使用。

許多父母看著小朋友玩得開心，也紛拿起相機為孩子們的活動留下紀錄。另外，現場也舉辦為螺栓鎖上螺帽的分組趣味競賽，小朋友們實際戴上厚重絕緣手套，在兩手不靈活下的使用板手，當把一個個螺帽鎖進長長的螺栓時，大家這才如釋重負，父母和小朋友們都玩得好開心。