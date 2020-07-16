台16線是石虎的幸福公路 南投工務段宣導石虎生態保育

台16線是石虎的幸福公路，去年經過南投工務段會同特生中心石虎物防護網後，營造石虎生物廊道往田寮橋下，南投監理站今天藉在集集鎮武昌宮辦理行動監理偏鄉考照服務，現場呼籲考生騎乘機車時，要特別注意有標誌、標線等特定路段，注意石虎的出沒，宣導石虎生態保育、路殺防治及友善環境營造。

針對石虎保育議題，公路總局南投工務段與特生中心合作，本周起分赴集集鎮集集、永昌、和平及隘寮等4所國小，與國小師生共讀交通部今年5月出版的第一本交通生態繪本《幸運的一群》，果然引發小學生專心聆聽且踴躍提問，南投工務段同時也贈送每所學校數本的《幸運的一群》繪本，協助推廣石虎保育觀念。

南投監理站今天適在集集鎮武昌宮辦理行動監理偏鄉考照服務，利用機會呼籲考生，騎乘機車時要特別注意有標誌、標線等警告設施的特定路段，養成石虎保育觀念，注意石虎的出沒，愛護並能主動減速慢行，特生中心透過路虎保育有獎徵答及討論方式，與在場考生互動熱絡。