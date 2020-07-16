不用擔心精神病患 草療成立精神醫療緊急處置專線中心

精神病人病情是否嚴重到需要送醫急診，或住院治療，常是許多衛生所公衛護理師，以及第一線的警消夥伴判斷上的壓力，常造成精神醫療專業上的能力不足；草屯療養院成立專業人員電話諮詢中心，做為全國第一個精神醫療緊急處置專線中心。

草屯療養院表示，未來當警消、公衛或醫療人員發現或接獲通報，社區有滋擾行為類型，如有自傷、傷人之虞，或疑似精神症狀的個案，皆可透過專線電話，由訓練完整且有相關經驗之精神專業人員，提供24小時全天候線上諮詢，接聽電話的專業人員，會藉由「高風險檢傷評分量表」來做客觀的量化評估，擬定建議處置方案，協助家屬、警消或護理師解決就醫與送醫的疑義。

院長藍祚鴻指出，草屯療養院是中部精神醫療網核心醫院，除一般精神醫療之外，在心身醫學、兒童青少年精神、老年精神、成癮醫學與司法醫學等次專科均有專精，選在草屯療養院37周年院慶這天，接下衛福部規畫設置「精神醫療緊急處置專線中心」任務。