台中母親開車載2子女 與貨車對撞4人傷
台中市清水區今天下午發生轎車和貨車對撞車禍，謝姓女子開車載二名子女，和許姓男子開的小貨車對撞，4人受傷，貨車司機一度受困車內，4人送醫治療後已出院，肇事原因警方調查中。
今天下午1點多，36歲謝姓女子開車載6歲女兒和11歲兒子，經過清水區鰲峰路，她開車在鰲峰路東向西行，55歲許姓男子開小貨車沿鰲峰路西向東行駛，二車對撞，二名駕駛身體多處擦挫傷受創，男童和女童也受輕傷，都送梧棲童綜合醫院救護，無生命大礙。
警方表示，二名駕駛經檢測，都無酒駕，警方呼籲用路人應隨時提高警覺、遵守交通安全規則及注意前方路況，以避免觸法及憾事發生。
童醫院表示，謝姓女子到院時，人清醒，下唇、右膝、右小腿與雙側踝關節疼痛，下午出院返家休養；謝姓男童人清醒，左膝與下巴擦挫傷，謝姓女童，人清醒，嘴唇和左腿擦挫傷；許姓男子人清醒，左腿擦挫傷。
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