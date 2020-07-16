台中母親開車載2子女 與貨車對撞4人傷

台中市清水區今天下午發生轎車和貨車對撞車禍，謝姓女子開車載二名子女，和許姓男子開的小貨車對撞，4人受傷，貨車司機一度受困車內，4人送醫治療後已出院，肇事原因警方調查中。

今天下午1點多，36歲謝姓女子開車載6歲女兒和11歲兒子，經過清水區鰲峰路，她開車在鰲峰路東向西行，55歲許姓男子開小貨車沿鰲峰路西向東行駛，二車對撞，二名駕駛身體多處擦挫傷受創，男童和女童也受輕傷，都送梧棲童綜合醫院救護，無生命大礙。

警方表示，二名駕駛經檢測，都無酒駕，警方呼籲用路人應隨時提高警覺、遵守交通安全規則及注意前方路況，以避免觸法及憾事發生。