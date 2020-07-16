八卦山九龍池、兒童戲水池將再現 預計8月辦親子嘉年華

八卦山是彰化地標，但吸引力尚待加強，彰化縣向中央爭取到2400萬元，針對民族新村公園用地綠美化、銀橋飛瀑附近防空洞周邊景觀改善，彰化縣長王惠美今天前往視察，宣布再獲中央核定補助1800萬元，要改善彰化生活美學館與台語文創意園區至成功營區綠色環境學習營地，透過點線面串聯，讓八卦山沿線景點更豐富。

縣府城市暨觀光發展處近來盤點縣內既有設施空間利用及活化狀況，希望逐步改善八卦山沿線周邊景觀，以吸引遊客行經環山步道串連到各處景點，增加遊憩人潮。

八卦山的銀橋飛瀑位在八卦山風景區內，屬於歷史建築，銀橋步道旁一處98公尺長的防空地道有3處出口，地方上一直希望能像1895八卦山抗日保台史蹟館一樣，整理發展為觀光資源。

彰化縣長王惠美說，2018年向交通部觀光局爭取補助經費1000萬元，已針對卦山路人行道、銀橋、文學步道等周邊環境改善，以及九龍池木棧道修繕及八卦山牌樓整修。

王惠美也說，八卦山上有很多寶，縣府以點線面的方式逐步整理，縣府今年再獲中央核定補助1800萬元，要改善彰化生活美學館與台語文創意園區至成功營區綠色環境學習營地，以及南郭坑溪公園路側等步道，還有九龍池噴泉、生態園區兒童戲水池，已經進行設施修繕，預計於8月初完成，將舉辦八卦山親子嘉年華。