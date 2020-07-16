台中熱血廚師上菜 十方啟能中心小朋友喊「謝謝叔叔」

「謝謝廚師叔叔們！」台中市十方啟能中心的小朋友們中午開心的享用來自知名餐廳、寶麗金餐飲集團大廚們料理的各式好菜，並高興的喊出對他們的感謝。

寶麗金餐飲集團旗下有崇德店、市政店以及位在葳格高中的葳格國際會議中心，這是該集團連續第5年到十方舉辦這樣的「公益牽手宴」集團人員說，會這樣做源於廚藝總監池一明，並得到集團總裁袁昶平的支持，也同時並號召全國各地大廚和志工共60多人一起參與。

為了這場有意義的餐宴，大廚們從清晨7時就開始備料、烹煮；一共準備了11桌、每桌10道大菜的養生美食，還有可口的各式點心。

在菜單設計上，廚師們顧慮到院童們的健康，都以少油、少鹽、多膳食纖維的方式製作，還去骨磨泥，讓佳餚入口即化。

池一明說，廚師們平日忙於工作，但並沒有少了為社會奉獻的心，因此一聲號召下，集團廚師們和他們在各地的廚師朋友們都紛紛響應，並排除困難共同參與。當看到小朋友們個個吃得開心，就好像是一家人團圓般，他們再累也感覺是值得的。

他感謝集團總裁袁昶平贊助此次的活動經費10萬元，讓活動得以順利舉辦，也讓院內小朋友們都能享受到大餐廳的一流美食。