神岡樹葬區設無主聚寶盆今動土 無主骨灰集中安葬處

台中市府在神岡樹葬區設置無主聚寶盆，今天舉行動土典禮，預計明年7月完工啟用，將作為台中市各百姓公萬人塚內無主骨灰集中安葬處，完工時也會有植栽綠美化，讓公墓公園化。

今天的動土典禮在神岡區第一公墓崇本堂旁舉行，台中市府民政局長吳世瑋主持，建設局新建工程處長葉双福、生命禮儀管理處長劉振村、神岡區長劉汶軒和中市議員羅永珍等人出席。

吳世瑋表示，市府持續推動「節葬、潔葬、簡葬」綠色環保殯葬理念，推廣多元環保葬，也積極解決納骨塔櫃位不足問題，還持續推動「公墓綠美化」，將公墓遷葬於納骨塔，讓公墓變花園，增加綠地環境。

而無主骨灰骸存放問題，市府規畫在神岡樹葬區設置無主聚寶盆，完工啟用後將提供台中市內無主墳墓及現有納骨塔內無主骨灰遷葬儲放，解決各區百姓公祠四散無法統一安奉管理問題，有效改善喪葬設施環境，提高納骨塔使用率。

建設局表示，無主聚寶盆為地下、地上各一層，總樓地板面積為99.82平方公尺，工程預算為1200萬元，預計明年7月完工，旁邊設有停車場。無主聚寶盆興建完成後，將運用景觀綠化、植栽設計美化環境。