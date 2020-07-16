西海岸永續餐桌上菜 星級名廚讓彰化縣偏鄉食材入國宴

水土保持局南投分局邀請15名台灣生態廚師，採用彰化縣芳苑鄉海鮮和蔬果入菜，在番挖水耕農場發表「西海岸永續餐桌」成果；南投分局長陳榮俊說，8月將移師山地鄉用原住民日常食材製作創意料理，無論濱海或山林的特色料理都會成為國宴菜色。

參與彰化西海岸生態廚師培訓計畫的廚師，大多在都會區高端餐飲服務，擅長各式創意料理，深入西海岸漁村體驗與交流之後，發揮自身的料理技藝與創意，運用在地友善生產可食野菜、麻油和蚵、螺、文蛤、赤嘴等漁產，帶入西海岸最美風景各項元素或意涵，創作出一道道精緻好吃的料理。

台灣生態廚師發起人吳秀娟表示，對當地人而言蚵是物產，養蚵則是漁村文化，保留文化才能留住物產的意義，對大多數廚師來說，買蚵是採購行為，但在觀光旅遊體驗的地方，飲食記憶往往讓人難以忘懷，當台灣生態廚師走入彰化芳苑，以西海岸永續為料理主題，跟著蚵農認識當地環境，將蚵、赤嘴等食材以飲食體驗方式融入觀光旅遊，才能讓物產不再只是物產，而是用人文讓芳苑百年漁村重新被看見，展現彰化西海岸不一樣的未來。