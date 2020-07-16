快訊

剛放暑假遊樂園補助就取消？ 交通部：部長林佳龍已給指示

咬殺「小習維尼」？ 美國務卿曬狗引爆的中美外交衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西海岸永續餐桌上菜 星級名廚讓彰化縣偏鄉食材入國宴

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
西海岸永續餐桌的美食都是芳苑鄉在地食材製成。圖／縣政顧問林保玲提供
西海岸永續餐桌的美食都是芳苑鄉在地食材製成。圖／縣政顧問林保玲提供

水土保持局南投分局邀請15名台灣生態廚師，採用彰化縣芳苑鄉海鮮和蔬果入菜，在番挖水耕農場發表「西海岸永續餐桌」成果；南投分局長陳榮俊說，8月將移師山地鄉用原住民日常食材製作創意料理，無論濱海或山林的特色料理都會成為國宴菜色。

參與彰化西海岸生態廚師培訓計畫的廚師，大多在都會區高端餐飲服務，擅長各式創意料理，深入西海岸漁村體驗與交流之後，發揮自身的料理技藝與創意，運用在地友善生產可食野菜、麻油和蚵、螺、文蛤、赤嘴等漁產，帶入西海岸最美風景各項元素或意涵，創作出一道道精緻好吃的料理。

台灣生態廚師發起人吳秀娟表示，對當地人而言蚵是物產，養蚵則是漁村文化，保留文化才能留住物產的意義，對大多數廚師來說，買蚵是採購行為，但在觀光旅遊體驗的地方，飲食記憶往往讓人難以忘懷，當台灣生態廚師走入彰化芳苑，以西海岸永續為料理主題，跟著蚵農認識當地環境，將蚵、赤嘴等食材以飲食體驗方式融入觀光旅遊，才能讓物產不再只是物產，而是用人文讓芳苑百年漁村重新被看見，展現彰化西海岸不一樣的未來。

南投分局長陳榮俊說，水保局2年前與台灣生態廚師團隊合作，陸續帶著各大飯店或知名餐飲集團的生態廚師直接進入產地，以農為師，了解農漁民為這片土地的努力與成果，嘗試在地食材製作的餐點，將友善栽種的物產與人文風情帶進城市餐桌，同時也將城市的高端旅遊人口帶進農漁村體驗，用飲食實際支持在地友善物產，也用旅遊體驗支持農漁民所照顧的土地。

西海岸永續餐桌的美食令人食指大動。圖／縣政顧問林保玲提供
西海岸永續餐桌的美食令人食指大動。圖／縣政顧問林保玲提供

創意料理 灣生

延伸閱讀

淹怕了！南投市民不敢蓋房子 南投縣長承諾加高堤防

世界級名廚紀錄片預告曝光 藏大顆洋蔥超催淚

林佳龍到南投觀光座談 稱「台灣觀光應有新隊形」

大人集結愛心 彰化5百多名孩童免費到遊樂園一日遊

相關新聞

高美濕地夕照太吸睛 7/18起假日交通管制

台中高美濕地看夕陽，夏日最夯，暑假晴天日落時間大概在傍晚6:45左右，海邊人潮滿滿。

西海岸永續餐桌上菜 星級名廚讓彰化縣偏鄉食材入國宴

水土保持局南投分局邀請15名台灣生態廚師，採用彰化縣芳苑鄉海鮮和蔬果入菜，在番挖水耕農場發表「西海岸永續餐桌」成果；南投...

舊衣回收沒利潤成效差 南投市舊衣回收箱從街頭消失

南投市舊衣回收箱7月起從街頭消失，南投市公所表示，因為舊衣回收廠商經營意願低落，導致舊衣回收效率低，舊衣回收箱缺乏管理，...

汽車廠老闆寫一手好字 愛心義賣30萬元捐家扶

汽車修配廠老闆陳永聰不只會修車、會賣車，還寫一手好字，看到社福機構受到新冠肺炎疫情衝擊，募款困難，他寫了30部書法心經，...

淹怕了！南投市民不敢蓋房子 南投縣長承諾加高堤防

南投市內轆支線大排因為地點低窪，加上大排蜿蜒曲折，堤岸高度不夠，每遇颱風豪雨洪水就溢堤，家具、冰箱隨水漂流，讓地方民眾苦...

影／疫情解封 台中多一家醫學中心等級產後護理之家

疫情解封，迎接防疫新生活，台中市多了一家醫學中心等級產後護理之家，台中榮總產後護理之家今天揭牌營運。台中市衛生局統計，台...

水里車站納入日月潭風景區 鄉民期盼再造地方繁榮

交通部終於同意將水里車站納入日月潭風景區範圍，水里鄉長陳癸佑表示，隨著集集、車埕兩站分別先後納入，地方始終希望積極爭取，...

合興宮炸彈媽步巡遊庄　明天起駕再次尋找古香路

疫情趨緩，延後舉辦的宗教大型活動先後登場，彰化縣合興宮「炸彈媽」明（17日）起一連3天舉辦「步巡遊庄」活動，將遶境4鄉鎮...

2020台中逍遙音樂町 各區23場接力藝文匯演起跑

台中市逍遙音樂町邁入第17年，每年文化局會選擇在市民聚集的廣場、公園等公共空間舉辦音樂會，讓藝術主動走入市民生活。今年因...

振興3倍券首日發 到麗寶Outlet Mal消費就有近百萬業績

振興3倍券昨天首日發出，麗寶Outlet Mall昨天一整天，有300人拿振興3倍券消費，帶來近100萬元業績，業者再加...

盧秀燕髖關節手術 請假10天

台中市長盧秀燕因髖關節舊疾，昨天上午開刀治療，手術順利。盧秀燕預計請假10天，市長職務由副市長黃國榮代理。由於目前仍值防...

社頭社福大樓長照A據點明年開幕 彰醫進駐

彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」預定今年8月完工，將設立以日照中心為主的長照A據點社區整合型中心，預...

熱門新聞

財產花不完！9旬榮民伯伯700萬全捐了 大愛感動人

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

創世板橋分院籲捐三倍券 振興愛心經濟

前半年新北大量解雇業者增4成 勞工局成立專區掌握情況

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。