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舊衣回收沒利潤成效差 南投市舊衣回收箱從街頭消失
南投市舊衣回收箱7月起從街頭消失，南投市公所表示，因為舊衣回收廠商經營意願低落，導致舊衣回收效率低，舊衣回收箱缺乏管理，反被民眾亂丟垃圾，為了避免影響市容景觀，公所已和回收業者終止合約，要求業者收回回收箱，民眾舊衣請依照資源回收分類，交由清潔隊資源回收車處理。
南投市街頭原本設置130個舊衣回收箱，提供民眾舊衣回收，由業者投標，所得作為公所收入。這幾年舊衣回收價格大幅下滑，舊衣身價從黃金變垃圾，業者甚至賠錢，導致回收廠商投標意願低落。
南投市舊衣回收去年因為回收效率低，回收箱爆滿甚至被當成垃圾桶，影響市容景觀，經過公所要求，廠商才重新清運。但今年舊衣回收價格仍舊沒有起色，業者也沒有意願承接，市公所決定在7月和業者解約，並要求清運街頭的回收箱，免得成為垃圾髒亂點。草屯鎮也有類似狀況，之前清潔隊員私下透露，特別拜託廠商幫忙才標出。
南投市公所表示，舊衣回收箱並非法定的為民服務項目，這些回收箱已要求業者運走，舊衣回收暫時由清潔隊處理，民眾可將舊衣分類後，交由資源回收車。但不能將舊衣與一般垃圾混合，或是隨手丟到街頭影響環境衛生，否則將依依違反廢棄物清理法處開罰。
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