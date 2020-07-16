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汽車廠老闆寫一手好字 愛心義賣30萬元捐家扶

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
汽車修配廠老闆陳永聰寫了30部心經，義賣所得30萬元，今天捐給彰化家扶中心。記者林敬家／攝影
汽車修配廠老闆陳永聰寫了30部心經，義賣所得30萬元，今天捐給彰化家扶中心。記者林敬家／攝影

汽車修配廠老闆陳永聰不只會修車、會賣車，還寫一手好字，看到社福機構受到新冠肺炎疫情衝擊，募款困難，他寫了30部書法心經，在網路上義賣賣得30萬元， 全額捐給彰化家扶中心，幫助社福機構度過難關。

53歲陳永聰在福興鄉經營汽車修配廠，他說，家裡從前經營米商行，時常看到貧困人家沒錢買米，父親總伸出援手幫忙，他長大後學得一技之長，23歲就創業修車，從做黑手開始，事業越做越大還開始賣車，他也長期關心公益，是十方功德行善團創團團長。

陳永聰表示，念書時學過書法，長大後自學精進，每年過年都會字寫春聯送給親朋好友與顧客，很受歡迎，但大家拿得不好意思，鼓勵他義賣春聯，6年前開始每年寫春聯賣，每年將所得捐給縣內不同社福機構，今年將義賣春聯的16萬元捐給家扶中心。

新冠肺炎衝擊各社福機構募款狀況，為幫助弱勢家庭度過難關，陳永聰也拿起毛筆書寫心經，在自己臉書上愛心義賣，號召民眾的愛心，他說，自家生意也受到疫情影響，業績下滑，但社福機構不能斷炊，要拋磚引玉，讓小額善款積沙成塔。

彰化家扶中心主任王震光表示，家扶一直以來致力於兒童及家庭的服務，今年上半年因各項活動停辦，善款短缺，面臨嚴峻考驗，雖然疫情趨緩，捐款狀況在7月恢復到近2成，但仍需要各界愛心響應。

汽車修配廠老闆陳永聰寫心經，義賣所得捐給彰化家扶中心。記者林敬家／攝影
汽車修配廠老闆陳永聰寫心經，義賣所得捐給彰化家扶中心。記者林敬家／攝影
汽車修配廠老闆陳永聰不只會修車、會賣車，還寫一手好字。記者林敬家／攝影
汽車修配廠老闆陳永聰不只會修車、會賣車，還寫一手好字。記者林敬家／攝影

義賣 春聯 新冠肺炎

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