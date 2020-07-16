淹怕了！南投市民不敢蓋房子 南投縣長承諾加高堤防
南投市內轆支線大排因為地點低窪，加上大排蜿蜒曲折，堤岸高度不夠，每遇颱風豪雨洪水就溢堤，家具、冰箱隨水漂流，讓地方民眾苦不堪言。南投縣長林明溱今天會勘，有阿嬤當場訴苦「阮這裡下雨就淹水，害人不敢起新厝！」林明溱承諾，已經籌募經費加高堤防保護民眾家園。
最近氣候不穩定，常有強降雨造成淹水，颱風季節又將來臨，林明溱今天到南投市嘉興、軍功、營南、內興及東山里，勘查排水防洪和道路工程，加強預防改善。
內轆支線大排位在「北營將軍」廟旁河段，因為低窪舊有堤岸高度不夠，每遇颱風豪雨洪水就漫溢直灌住家，多年來沙發、冰箱隨水漂流，一名阿嬤看到縣長，連忙訴苦，因為經常淹水，還有居民連新房子也不敢蓋。林明溱承諾，他努力籌募120多萬經費，將這段150公尺的堤岸加高到2.8公尺，確保洪水不會溢堤，讓民宅不再淹水。
營南里東閔路610巷是連通中興新村替代道路，卻因路面坑洞崎嶇不平。林明溱說，610巷全長將近1公里，寬6公尺的路面將全線刨除後重新鋪設AC，估計350多萬元才能改善，但道路崎嶇不平，財政再困難也要馬上改善。
林明溱也到嘉興里大庄路52巷口，針對T字路口窄隘，卻有貨運大型重車頻繁進出，車禍不斷險象環生，軍功里農投16號農路道路陡斜加上路面年久失修，柏油路面粉化，常有農民摔車，林明溱實地走訪後，決定撥款改善路幅或重鋪路面，改善危險道路。
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