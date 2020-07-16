影／疫情解封 台中多一家醫學中心等級產後護理之家

疫情解封，迎接防疫新生活，台中市多了一家醫學中心等級產後護理之家，台中榮總產後護理之家今天揭牌營運。台中市衛生局統計，台中市產後護理之家至今共35家，不但比照護專業，環境比照飯店服務、月子餐找來餐廳主廚掌杓等，每年8、9月旺季一床難求，甚至有產婦一確定懷孕就積極找尋。

台中市衛生局說明，為維護產婦消費權益，台中市府訂定產後護理之家收費核定基準，每年也針對已立案的35家產後護理之家進行督導、考核，確保優質的產後婦嬰照護服務。民眾如有需要，可至衛生局官網查詢35家產後護理之家相關資訊。

傳統觀念，產婦坐月子是6周、42天，包括產後護理之家，月嫂、月子餐等行業應運而生。業者統計，台中市每月新生兒約700人到1000人，林新醫院、中國附醫，以及台中榮總等醫院推出產後護理之家，麗寶集團在台中北區開設麗馨國際、台中七期重劃區內有百悅庄等進駐，都強調飯店管理、頂級服務。

台中榮總說，台中榮總產後護理之家設置有專業全智能糸統，並結合醫療照護數位化，提供孕媽咪由孕期、待產、產後到健兒門診一條龍服務，今天揭牌，共有18房間，以及19個嬰兒床，已有53組孕婦預約參觀，並陸續簽約入住。