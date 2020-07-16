水里車站納入日月潭風景區 鄉民期盼再造地方繁榮

交通部終於同意將水里車站納入日月潭風景區範圍，水里鄉長陳癸佑表示，隨著集集、車埕兩站分別先後納入，地方始終希望積極爭取，將中央資源帶進南投水里山城，鄉民等待了將近10年，「很高興水里獨特元素魅力景觀被看見了！」

集集支線是國內重要的觀光鐵道，國人目光始終只有集中在集集及車埕車站，但水里同為鐵道車站，彷彿是中途小站，被遺忘在其中，水里爭取鐵道沿線及車站周遭納入日月潭國家風景特定區，評估超過８年，直到去年底觀光局、日管處及評鑑委員們突襲現勘後，委員們都表示，「南投鐵道太有魅力了！」

水里火車站去年雖經評鑑為「一致贊成」，將之納入日月潭國家風景區範圍，但仍等待了半年多，直到昨天才聽說好消息，鄉長陳癸估指出，未來會「整體營造集集鐵道觀光旅遊軸線」為訴求，以車站為主體，加上鐵馬驛站，將一併納入範圍，活化周遭現有遊憩系統，透過旅遊度線串連、擴大遊憩空間系統。

地方人士指出，水里山城曾經一度榮光，在伐木的興盛年代，水里做為轉運木材的中繼站，有著水力電廠的帶動下，加上集集支線的發展，昔日有登記的旅社就有35家，料理店、餐廳緊緊相連，可謂盛況空前，素有「小台北」之譽。