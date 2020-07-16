快訊

川普擬禁止中共黨員及家屬赴美旅遊 已入境者取消簽證

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

水里車站納入日月潭風景區 鄉民期盼再造地方繁榮

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
交通部同意水里車站納入日月潭風景區範圍，地方盼再造山城水里的繁榮。記者黑中亮／攝影
交通部同意水里車站納入日月潭風景區範圍，地方盼再造山城水里的繁榮。記者黑中亮／攝影

交通部終於同意將水里車站納入日月潭風景區範圍，水里鄉長陳癸佑表示，隨著集集、車埕兩站分別先後納入，地方始終希望積極爭取，將中央資源帶進南投水里山城，鄉民等待了將近10年，「很高興水里獨特元素魅力景觀被看見了！」

集集支線是國內重要的觀光鐵道，國人目光始終只有集中在集集及車埕車站，但水里同為鐵道車站，彷彿是中途小站，被遺忘在其中，水里爭取鐵道沿線及車站周遭納入日月潭國家風景特定區，評估超過８年，直到去年底觀光局、日管處及評鑑委員們突襲現勘後，委員們都表示，「南投鐵道太有魅力了！」

水里火車站去年雖經評鑑為「一致贊成」，將之納入日月潭國家風景區範圍，但仍等待了半年多，直到昨天才聽說好消息，鄉長陳癸估指出，未來會「整體營造集集鐵道觀光旅遊軸線」為訴求，以車站為主體，加上鐵馬驛站，將一併納入範圍，活化周遭現有遊憩系統，透過旅遊度線串連、擴大遊憩空間系統。

地方人士指出，水里山城曾經一度榮光，在伐木的興盛年代，水里做為轉運木材的中繼站，有著水力電廠的帶動下，加上集集支線的發展，昔日有登記的旅社就有35家，料理店、餐廳緊緊相連，可謂盛況空前，素有「小台北」之譽。

陳癸佑說，很高興中央終於納人日月潭國家風景區範圍，為水里鄉注入活水，相信水里火車站不僅有在地故事，也有在地人文風情，完整建制的鐵道觀光旅遊軸線，將可帶動水里鄉的在地觀光魅力。

交通部同意水里車站納入日月潭風景區範圍，地方盼再造山城水里的繁榮。記者黑中亮／攝影
交通部同意水里車站納入日月潭風景區範圍，地方盼再造山城水里的繁榮。記者黑中亮／攝影
交通部同意水里車站納入日月潭風景區範圍，地方盼再造山城水里的繁榮。記者黑中亮／攝影
交通部同意水里車站納入日月潭風景區範圍，地方盼再造山城水里的繁榮。記者黑中亮／攝影

鐵道 集集 日月潭

延伸閱讀

周末輕旅行／貓囒山步道 看茶園賞日月潭

好消息！日月潭風景區再增千頃

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

台灣好行車埕線 暢遊到日月潭

相關新聞

高美濕地夕照太吸睛 7/18起假日交通管制

台中高美濕地看夕陽，夏日最夯，暑假晴天日落時間大概在傍晚6:45左右，海邊人潮滿滿。

淹怕了！南投市民不敢蓋房子 南投縣長承諾加高堤防

南投市內轆支線大排因為地點低窪，加上大排蜿蜒曲折，堤岸高度不夠，每遇颱風豪雨洪水就溢堤，家具、冰箱隨水漂流，讓地方民眾苦...

影／疫情解封 台中多一家醫學中心等級產後護理之家

疫情解封，迎接防疫新生活，台中市多了一家醫學中心等級產後護理之家，台中榮總產後護理之家今天揭牌營運。台中市衛生局統計，台...

水里車站納入日月潭風景區 鄉民期盼再造地方繁榮

交通部終於同意將水里車站納入日月潭風景區範圍，水里鄉長陳癸佑表示，隨著集集、車埕兩站分別先後納入，地方始終希望積極爭取，...

合興宮炸彈媽步巡遊庄　明天起駕再次尋找古香路

疫情趨緩，延後舉辦的宗教大型活動先後登場，彰化縣合興宮「炸彈媽」明（17日）起一連3天舉辦「步巡遊庄」活動，將遶境4鄉鎮...

2020台中逍遙音樂町 各區23場接力藝文匯演起跑

台中市逍遙音樂町邁入第17年，每年文化局會選擇在市民聚集的廣場、公園等公共空間舉辦音樂會，讓藝術主動走入市民生活。今年因...

振興3倍券首日發 到麗寶Outlet Mal消費就有近百萬業績

振興3倍券昨天首日發出，麗寶Outlet Mall昨天一整天，有300人拿振興3倍券消費，帶來近100萬元業績，業者再加...

盧秀燕髖關節手術 請假10天

台中市長盧秀燕因髖關節舊疾，昨天上午開刀治療，手術順利。盧秀燕預計請假10天，市長職務由副市長黃國榮代理。由於目前仍值防...

社頭社福大樓長照A據點明年開幕 彰醫進駐

彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」預定今年8月完工，將設立以日照中心為主的長照A據點社區整合型中心，預...

免燒稻草變有機肥 投縣推分解菌處理

一期稻作收割後，南投仍有農民習慣焚燒稻草，影響空氣品質和行車視線。南投縣農業處邀請水稻農友示範稻草分解菌施用技術，推廣以...

中火去年發電減少 伸港回饋金少8百多萬

台中火力發電廠因燃煤發電爭議，去年發電量減少，台電今年給彰化伸港鄉的回饋促協金減少800多萬元，但仍有5300多萬元，伸...

台中文山焚化廠建新爐 意見分歧

台中市環保局昨天在文山垃圾焚化廠舉辦焚化廠汰舊換新BOT（興建、營運、移轉）案公聽會，與會民代、民眾抗議文山焚化廠影響民...

熱門新聞

財產花不完！9旬榮民伯伯700萬全捐了 大愛感動人

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

連續7周百份美食半價 台中大甲蔣公路夜市周周有好康

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

創世板橋分院籲捐三倍券 振興愛心經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。