合興宮炸彈媽步巡遊庄 明天起駕再次尋找古香路
疫情趨緩，延後舉辦的宗教大型活動先後登場，彰化縣合興宮「炸彈媽」明（17日）起一連3天舉辦「步巡遊庄」活動，將遶境4鄉鎮、駐蹕43宮廟，合興宮管理委員會準備防疫用品，提醒400多名隨香信眾遵守防疫新生活運動。
南彰化流傳合興宮媽祖的神蹟，相傳第二次世界大戰期間，美軍轟炸被日本殖民的台灣，有民眾目睹媽祖在雲端承接炸彈，保住南彰化合境平安，這顆傳說中的炸彈未爆，掉落合興宮北邊農地，原本國防部要載走，地方信眾一致爭取，炸彈移至合興宮存放，見證神蹟，合興宮媽祖因此被稱作「炸彈媽」。
合興宮副總幹事張良文說，合興宮步巡遊庄的歷史悠久，日本殖民台灣，禁止台灣宗教活動，很多寺廟和神明被毀，合興宮為保住眾神像，停辦步巡遊庄的傳統宗教活動長達60年，去年大甲媽上午停轎合興宮，白沙屯媽下午駐蹕，台灣兩大媽祖遶境盛事同日到合興宮，埤頭信眾覺得太巧合，合興宮擲筊請示讓副尊出門遊庄，結果擲嘸筊，改為請示是否開基媽祖（又稱黑面三媽）出門，連得三聖筊，合興宮媽祖7月20日、21日遶境埤頭、竹塘、二林等三鄉鎮、停轎25座宮廟。
張良文表示，今年規畫步巡遊庄，國曆2月13日晚間擲筊，請示比照去年舉辦兩天一夜，擲嘸筊，改為請示三天兩夜，連擲7聖筊，因此今年將遶境埤頭、竹塘、二林、溪州等四鄉鎮、停轎43座宮廟，登記隨香信徒400多人，比去年多100餘人，管委會本月14日置天台向上天稟告，明天上午7點起駕。
合興宮還有新亮點，管委會兩年前連繫青海熱貢唐卡畫師，希望為合興宮媽祖畫唐卡，畫師完成服飾、背景的圖案，看著合興宮黑面三媽的照片、影片，不知何故，就是畫不出媽祖的面貌，剛好去年一名上海趙姓企業界人士祈求供奉合興宮媽祖分靈聖像，管委會主委楊龍河本來要去青海，順路帶著媽祖分靈聖像到上海，卻出不了關，就帶著聖像直飛青海，畫師看到媽祖本尊，得以順利完成全台唯一的媽祖唐卡，今年初安奉在合興宮右廂房。
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