2020台中逍遙音樂町 各區23場接力藝文匯演起跑

台中市逍遙音樂町邁入第17年，每年文化局會選擇在市民聚集的廣場、公園等公共空間舉辦音樂會，讓藝術主動走入市民生活。今年因應疫情，上半年活動皆延期或取消，文化局及各區公所仍期盼持續推廣藝文活動，努力籌備下半年藝文活動，從7月17日起至10月23日，將會有23場精采絕倫的音樂會，在23區的公共空間舉辦，首場是7月17日在沙鹿區的沙鹿區公所前廣場舉行。

文化局長張大春表示，今年逍遙音樂町活動是由各區公所向文化局提案申請，每一場活動皆由區公所精心規劃安排，如策劃表演節目、邀請表演團隊，更結合各區藝文特色或節慶所舉辦的音樂會，各種音樂類型應有盡有，從國樂到西樂、古典到流行、民謠老歌等，場場皆是精采可期的音樂饗宴！

逍遙音樂町最大的特色之一就是「在地化」，不僅建立了台中市表演團隊展演與交流的平臺，更充分展現台中市音樂團體的藝術動能。文化局鼓勵各區公所結合在地表演藝術資源舉辦音樂會，成果豐碩，23場音樂會中，各區公所總計邀請超過百組的表演團隊演出，其中在地團隊占7成，包括台中市立案演藝團隊、街頭藝人、學校社團及社區團體等。

張大春說，希望藉由逍遙音樂町的音樂演出，及演出者所帶來音樂的豐沛情感，讓民眾在疫情過後重振精神，一同重新出發！

今年活動結合宣傳「台中購物節」，從購物節起跑的第一天就開始天天抽出一輛電動機車，同時還有周周抽現金、雙周抽汽車，另外安排兩波段抽獎高潮，準備重量級獎項：7月底抽出現金一百萬，8月底再抽出壓軸大獎，台中市蛋黃區價值九百萬精品小豪宅！