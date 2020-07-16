高美濕地夕照太吸睛 7/18起假日交通管制

台中高美濕地看夕陽，夏日最夯，暑假晴天日落時間大概在傍晚6:45左右，海邊人潮滿滿。

台中市政府交通局從7月18日到10月11日，加強「美堤街」交通管制，人潮最集中的地區，例假日、國定假日下午2點到晚上8點禁止汽機車進入，民眾可停車在附近三順路、第一及第二停車場，再搭接駁專車或iBike抵達。

交通局長葉昭甫建議，從清水車站可搭111、178、179、688路公車，高鐵台中站有655路公車，另台中火車站發車的309路公車，每天來回共116班次，省去開車找路丶停車的麻煩。

沿途行經第一停車場、景觀橋、高美濕地木棧道，並提供多條公車路線連結清水車站、高鐵台中站、台中火車站、清水市區、高美濕地及梧棲漁港等景點。

葉昭甫指出，濱海橋因橋齡過高，交通部航港局去年10月4日起封閉檢測，暑假管制時段開放三順路、環港北路路邊讓民眾停車，市民朋友可從北堤路往中一路、進到第二停車場再轉iBike到高美濕地。