快訊

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

振興3倍券首日發 到麗寶Outlet Mal消費就有近百萬業績

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
振興3倍券昨天第一天發出，麗寶Outlet Mall就有人拿來消費，陳先生是第一位拿券消費。圖／麗寶Outlet Mall提供
振興3倍券昨天第一天發出，麗寶Outlet Mall就有人拿來消費，陳先生是第一位拿券消費。圖／麗寶Outlet Mall提供

振興3倍券昨天首日發出，麗寶Outlet Mall昨天一整天，有300人拿振興3倍券消費，帶來近100萬元業績，業者再加碼，持券消費滿3000元，還送天空之夢摩天輪券一張。

昨天上午11點，麗寶Outlet Mall出現人潮，台中市區的免費接駁車，發車超過70班次接送，昨天11點開店至下午2點半，3小時有近100人使用振興3倍券的消費者，推估業績近10萬，昨天一整天，共有300人拿券消費，其中第一位使用3000元振興券的陳先生說，開店就衝到運動品牌店櫃，他早就看好的鞋款，一家3口，共買3雙，打完折共3600元，他昨天使用振興3倍券，付600元，全家人都買到新鞋。

麗寶Outlet Mall推出「振心好友禮」活動，持實體振興3倍券累積消費滿3000元，贈天空之夢摩天輪搭乘券1張，另外加碼，全館累積消費滿1萬元，可獲得抽券1張，持玉山麗寶聯名卡可獲得2張，獎品有萬元麗寶福容大飯店住宿券、萬國通路行李箱、秀泰影城電影票、麗寶樂園門票、麗寶Outlet Mall購物金等。

振興3倍券昨天第一天發出，麗寶Outlet Mall就有人拿來消費。圖／麗寶Outlet Mall提供
振興3倍券昨天第一天發出，麗寶Outlet Mall就有人拿來消費。圖／麗寶Outlet Mall提供

麗寶樂園 住宿券

延伸閱讀

萬巒郵局一早湧買三倍券排隊人潮 民眾：勞師動眾

正官庄指定品59折起、振興券消費滿萬最高享3000元回饋

新聞眼／三倍券急就章 還沒振興先惹怨

安心旅遊+三倍券玩麗寶 一家四口最高省萬元

相關新聞

2020台中逍遙音樂町 各區23場接力藝文匯演起跑

台中市逍遙音樂町邁入第17年，每年文化局會選擇在市民聚集的廣場、公園等公共空間舉辦音樂會，讓藝術主動走入市民生活。今年因...

高美濕地夕照太吸睛 7/18起假日交通管制

台中高美濕地看夕陽，夏日最夯，暑假晴天日落時間大概在傍晚6:45左右，海邊人潮滿滿。

振興3倍券首日發 到麗寶Outlet Mal消費就有近百萬業績

振興3倍券昨天首日發出，麗寶Outlet Mall昨天一整天，有300人拿振興3倍券消費，帶來近100萬元業績，業者再加...

盧秀燕髖關節手術 請假10天

台中市長盧秀燕因髖關節舊疾，昨天上午開刀治療，手術順利。盧秀燕預計請假10天，市長職務由副市長黃國榮代理。由於目前仍值防...

社頭社福大樓長照A據點明年開幕 彰醫進駐

彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」預定今年8月完工，將設立以日照中心為主的長照A據點社區整合型中心，預...

免燒稻草變有機肥 投縣推分解菌處理

一期稻作收割後，南投仍有農民習慣焚燒稻草，影響空氣品質和行車視線。南投縣農業處邀請水稻農友示範稻草分解菌施用技術，推廣以...

中火去年發電減少 伸港回饋金少8百多萬

台中火力發電廠因燃煤發電爭議，去年發電量減少，台電今年給彰化伸港鄉的回饋促協金減少800多萬元，但仍有5300多萬元，伸...

台中文山焚化廠建新爐 意見分歧

台中市環保局昨天在文山垃圾焚化廠舉辦焚化廠汰舊換新BOT（興建、營運、移轉）案公聽會，與會民代、民眾抗議文山焚化廠影響民...

台中市政公園停車場 積水缺失未改善 長出鐘乳石奇景

台中市黃金地段的市政公園地下停車場，啟用6年來積水等問題不斷。綠營議員昨批市府，反映一年了還未改善。中市府建設局說，今年...

好消息！日月潭風景區再增千頃

交通部長林佳龍昨天在南投縣宣布，日月潭國家風景區將再納入埔里鎮的虎頭山風景區、台灣地理中心碑和魚池鄉東光及大林村，擴大成...

林佳龍到南投觀光座談 稱「台灣觀光應有新隊形」

交通部長林佳龍今到南投縣埔里鎮進行「日月潭觀光圈產業交流座談會」，不僅實地瞭解地方產業界對推動區域觀光的想法及需求，並即...

台塑六輕大火彰化遭殃？大城空氣品質指標橘色全台最糟

雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，濃煙由南往北吹到與麥寮隔著濁水溪相望的彰化縣大城鄉，今天傍晚依大城測站AQI（空...

熱門新聞

財產花不完！9旬榮民伯伯700萬全捐了 大愛感動人

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

連續7周百份美食半價 台中大甲蔣公路夜市周周有好康

侯友宜：年底淡海輕軌藍海線通車絕不能跳票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。