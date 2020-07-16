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振興3倍券首日發 到麗寶Outlet Mal消費就有近百萬業績
振興3倍券昨天首日發出，麗寶Outlet Mall昨天一整天，有300人拿振興3倍券消費，帶來近100萬元業績，業者再加碼，持券消費滿3000元，還送天空之夢摩天輪券一張。
昨天上午11點，麗寶Outlet Mall出現人潮，台中市區的免費接駁車，發車超過70班次接送，昨天11點開店至下午2點半，3小時有近100人使用振興3倍券的消費者，推估業績近10萬，昨天一整天，共有300人拿券消費，其中第一位使用3000元振興券的陳先生說，開店就衝到運動品牌店櫃，他早就看好的鞋款，一家3口，共買3雙，打完折共3600元，他昨天使用振興3倍券，付600元，全家人都買到新鞋。
麗寶Outlet Mall推出「振心好友禮」活動，持實體振興3倍券累積消費滿3000元，贈天空之夢摩天輪搭乘券1張，另外加碼，全館累積消費滿1萬元，可獲得抽券1張，持玉山麗寶聯名卡可獲得2張，獎品有萬元麗寶福容大飯店住宿券、萬國通路行李箱、秀泰影城電影票、麗寶樂園門票、麗寶Outlet Mall購物金等。
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