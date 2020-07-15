員生醫院成立高階醫學影像中心 籲掌握黃金治療期

彰化縣員榮醫療體系員生醫院成立「高階醫學影像中心」斥資6千多萬元增購高階磁振造影、數位乳房攝影以及雙能量骨質密度檢查等儀器，磁振造影檢查可精確檢查出肝腫瘤、肺癌等，早期發現早期治療避免遺憾，75歲朱阿嬤今年因腹痛求診，經高階磁振造影儀檢查，即時發現腫瘤，以肝癌射頻燒灼術(RFA)治療，恢復良好。

員生醫院半年前即成立「高階醫學影像中心」，今天舉辦正式舉辦開幕儀式，員榮醫療體系總院長張克士說，由於骨科、胃腸科、神經科、復健科等病患眾多，對磁振造影的檢查需求極高，鑑於許多民眾常在醫學中心排隊久候，可能會延誤黃金治療時機，所以決定不惜重資添購高階磁振造影等設備。

75歲朱阿嬤兩年前發現肝硬化，開始定期超音波檢查追蹤，但今年1月因腹痛求診，員生醫院肝膽腸胃科權威郭武憲院長安排「高階磁振造影儀」檢查，透過影像診斷，發現大約1.6公分及1.9公分的腫瘤，而實施肝癌射頻燒灼術(RFA)治療後恢復良好，又可讓她和先生重新回到愉快的退休生活。

員榮一名年輕員工也因院方提供免費電腦斷層低劑量肺癌篩檢發現一個0.6公分的結節，後來經微創手術確診為早期的肺癌。